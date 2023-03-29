أغرب المدن.. ممنوع الدفن فيها ولا تُربَّى فيها القطط.. شاهد الصور

هي مدينة من أعجب المدن والمناطق في العالم؛ فإذا تعرَّض أحد سكانها إلى حادث أو أزمة صحية، وتُوفي، فلن يُسمح له بالدفن في مدينة لونجياربين النرويجية.
وتعتبر مدينة لونجياربين الواقعة بجزيرة سفالبارد النرويجية من أكثر الأماكن برودة في العالم؛ ولا يمكن لشخص أن يتحلل فيها؛ إذ تمنع برودة الجو تحلل الجسد بعد وفاة صاحبه؛ فيصبح هذا الجسم عنصر جذب للحيوانات الضالة؛ وهو ما يفسر عدم القدرة على دفن البشر لما يزيد على 70 عامًا. وعند أي طارئ يُنقل المصاب أو المتوفَّى بالطائرة في الحال لمدينة أخرى مجاورة.
وتُعدُّ لونجياربين النرويجية مدينة فريدة على سطح الكرة الأرضية في جميع جوانب الحياة؛ إذ يعيش فيها العلماء وعمال المناجم جنبًا إلى جنب.
ويُعتبر الموت في الجزيرة حادثة غير قانونية، ويعرف بهذا الموضوع جميع من يعيش في هذه المدينة الأرخبيلية الواقعة في أكبر جزيرة من أرخبيل سفالبارد أقصى شمال النرويج والكرة الأرضية.
ويُنصح جميع سكان المدينة بترتيب كل ما هو ضروري للموت والدفن الكريم في الجزء القاري من النرويج بعيدًا عن هذه الجزيرة.
كما تمنع سلطات هذه المدينة اقتناء القطط وشراء المشروبات الكحولية.