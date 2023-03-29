أغرب المدن.. ممنوع الدفن فيها ولا تُربَّى فيها القطط.. شاهد الصور

وتعتبر مدينة لونجياربين الواقعة بجزيرة سفالبارد النرويجية من أكثر الأماكن برودة في العالم؛ ولا يمكن لشخص أن يتحلل فيها؛ إذ تمنع برودة الجو تحلل الجسد بعد وفاة صاحبه؛ فيصبح هذا الجسم عنصر جذب للحيوانات الضالة؛ وهو ما يفسر عدم القدرة على دفن البشر لما يزيد على 70 عامًا. وعند أي طارئ يُنقل المصاب أو المتوفَّى بالطائرة في الحال لمدينة أخرى مجاورة.