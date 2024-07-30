اليابان تستقبل أرقامًا مذهلة من السياح في 6 شهور من عام 2024 وزيادة في زيارات السعوديين

هذا الرقم لم يسجل فقط أعلى مستوى شهري على الإطلاق، بل سجل أيضًا أربعة أشهر متتالية من الأرقام القياسية، ونتيجة لذلك، وصل إجمالي عدد الزوار الأجانب في النصف الأول من عام 2024 إلى 17.777.200 شخص، متجاوزًا الرقم القياسي السابق للنصف الأول من عام 2019 بأكثر من مليون زائر.