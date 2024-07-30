اليابان تستقبل أرقامًا مذهلة من السياح في 6 شهور من عام 2024 وزيادة في زيارات السعوديين

كشفت منظمة السياحة الوطنية اليابانية عن ارتفاع كبير لعدد الزوار الأجانب إلى اليابان في شهر يونيو 2024 بلغ 3.135.600 سائح، بزيادة قدرها 51.2% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، و8.9% مقارنةً بشهر يونيو 2019 قبل جائحة كورونا.
هذا الرقم لم يسجل فقط أعلى مستوى شهري على الإطلاق، بل سجل أيضًا أربعة أشهر متتالية من الأرقام القياسية، ونتيجة لذلك، وصل إجمالي عدد الزوار الأجانب في النصف الأول من عام 2024 إلى 17.777.200 شخص، متجاوزًا الرقم القياسي السابق للنصف الأول من عام 2019 بأكثر من مليون زائر.
في يونيو، كان عدد الزوار الأجانب إلى اليابان حسب الدول والمناطق كما يلي: تصدّرت كوريا الجنوبية القائمة بـ703.300 شخص، تلتها الصين بـ660.000 شخص، ثم تايوان بـ574.500 شخص، والولايات المتحدة بـ296.400 شخص، مع ملاحظة رصد زيادة مرتفعة للزوار من دول الخليج.
كما استفادت كوريا الجنوبية من زيادة الرحلات الجوية إلى المناطق المحلية، مما أسهم في تحقيق أعلى رقم في يونيو على الإطلاق سجلت 18 من بين أكبر 23 سوقًا أعلى الأرقام الشهرية في يونيو، بينما قامت تايوان والولايات المتحدة بتحديث أعلى أرقام شهرية على الإطلاق.
وتسعى الحكومة اليابانية إلى تجاوز الرقم القياسي لعدد الزوار الأجانب الذي بلغ 31.88 مليون شخص في عام 2019، وذلك بحلول عام 2025.