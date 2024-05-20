رئيس الإيكاو يشيد بدور الطيران السعودي في العالم ويؤكد: "مملكة عظيمة تهتم بالمستقل"

وأشاد سلفادوري شاكيتانو، باستضافة المملكة للنسخة الثالثة من مؤتمر مستقبل الطيران، قائلاً: إن المملكة العربية السعودية ترسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي للطيران بأنها تركز بحق على المستقبل وتعزيز مستوى الربط العالمي، وهو ما سيكون محور نقاشاتنا في الأيام التالية، إضافة إلى تنفيذ سياسات الطيران لتبني روح التعاون والشراكات فيما بيننا، وتطوير المهارات والقدرات، وأيضًا الالتزام بالاستدامة والاستفادة من التقنيات، وهي أمور مهمة جدًا لتعزيز الربط العالمي، ودعم التطور الاقتصادي والاجتماعي لدولنا.