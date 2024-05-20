رئيس الإيكاو يشيد بدور الطيران السعودي في العالم ويؤكد: "مملكة عظيمة تهتم بالمستقل"

افتتح المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي اليوم الاثنين ٢٠ مايو، فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
يقام المعرض على مدى ثلاثة أيام،؛ بحضور أكثر من 30 وزيراً و77 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم و5 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة.
وأكد رئيس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، السيد سلفادوري شاكيتانو في كلمته على الدور الكبير لقطاع الطيران والنقل الجوي في العالم لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد سلفادوري شاكيتانو، باستضافة المملكة للنسخة الثالثة من مؤتمر مستقبل الطيران، قائلاً: إن المملكة العربية السعودية ترسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي للطيران بأنها تركز بحق على المستقبل وتعزيز مستوى الربط العالمي، وهو ما سيكون محور نقاشاتنا في الأيام التالية، إضافة إلى تنفيذ سياسات الطيران لتبني روح التعاون والشراكات فيما بيننا، وتطوير المهارات والقدرات، وأيضًا الالتزام بالاستدامة والاستفادة من التقنيات، وهي أمور مهمة جدًا لتعزيز الربط العالمي، ودعم التطور الاقتصادي والاجتماعي لدولنا.