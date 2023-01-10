تقرير عالمي.. هذه أسرع 20 وجهة سياحية في التعافي والعودة لأرقام ما قبل الجائحة

وجاءت القائمة التي تضمّ 20 دولة كالتالي: إيطاليا في المركز الأول، وجاءت فرنسا في المركز الثاني، وحلّت إسبانيا ثالثةً، وجاءت الولايات المتحدة، ثم هونغ كونغ، تركيا، المكسيك، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا، ماكاو، الصين، اليابان، اليونان، والنمسا في المراكز من الرابع إلى الـ15 على التوالي.