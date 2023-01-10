تقرير عالمي.. هذه أسرع 20 وجهة سياحية في التعافي والعودة لأرقام ما قبل الجائحة

صدر تقرير عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" الأمريكية للدراسات الاقتصادية حول خدمات التصنيف الائتماني للوجهات السياحية الأكثر تعافيًا في قطاع السياحة والسفر والطيران في عام 2022.
وجاءت القائمة التي تضمّ 20 دولة كالتالي: إيطاليا في المركز الأول، وجاءت فرنسا في المركز الثاني، وحلّت إسبانيا ثالثةً، وجاءت الولايات المتحدة، ثم هونغ كونغ، تركيا، المكسيك، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا، ماكاو، الصين، اليابان، اليونان، والنمسا في المراكز من الرابع إلى الـ15 على التوالي.
وجاءت الإمارات العربية في المركز السادس عشر، ثم ماليزيا وروسيا وكندا وبولندا، واستند التقرير في تصنيف دول العالم من حيث مستويات تعافي قطاعات السياحة لديها من تداعيات الجائحة، إلى إجمالي أعداد الأفواج السياحية التي زارت كل دولة على مدار العام الماضي.