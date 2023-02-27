السعوديون يوثقون تجاربهم لغرف "الهوستيل" حول العالم.. وهذه أهم عيوبها

ورأى "أيمن آشي" الرحالة الشهير المتخصص في وصف المدن وأسواقها أن الهوستل أو نزل الشباب سكن اقتصادي و منخض التكاليف بسبب التشارك ويمكن أن تحجز غرفة خاصة في سكن عبارة عن مجموعة غرف لك حمام خاص أو حمام مشترك في العموم، وهذا النوع من السكن مناسب عادة للشباب و المسافرين الاقتصاديين مع تحذير "اشي" من كل من يسكن في الهوستيل عليه التنازل عن الخصوصية نوعاً ما، مقابل توفير المال والجهد مع ضرورة الاحتفاظ بجميع مستلزمات النظافة الشخصية الخاصة. وذكر "اشي " أن الهوستل يوفر خدمة غسيل الملابس، مطبخاً لطهي الطعام، و قد تجد عروض تخفيضات لبرامج سياحية وغيرها، وبشكل عام فإن تجربة الهوستيل لابد أن تختار بدقة و يوجد عدة مواقع متخصصة لحجز هذا النوع من السكن.