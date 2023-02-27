السعوديون يوثقون تجاربهم لغرف "الهوستيل" حول العالم.. وهذه أهم عيوبها

يسافر الملايين من السعوديين كل عام إلى أنحاء العالم ودوله شرقاً وغرباً، وتتنوع حاجتهم إلى الفنادق والمنتجعات والهوستل الذي يوجد منه في العالم أكثر من 32 ألف هوستل مسجل في المواقع المخصصة لحجز الغرف القليلة التكلفة.
وما بين "الفنادق" و"الهوستل" يبحث المسافر السعودي عن مكان لقضاء إجازة بخيارات متعددة وأسعار متفاوتة ومتنوعة.
والفندق، وهو مكان للسكن متكامل الخدمات متنوع الغرف بمستويات 2 أو 3 أو 4 أو 5 نجوم، وتحجز غرفة خاصة تحتوي على كل الاحتياجات، ويمكنك تناول الإفطار والغداء والعشاء. وأما الهوستل فهو أقرب إلى بيوت الشباب أو النزل الشبابي، وهو عبارة عن مكان للسكن بالتشارك مع شخص آخر أو أكثر في نفس الغرفة.
وانتشر في الآونة الأخيرة حجز العديد من المسافرين السعوديين للهوستل وخاصة في دول آسيا وأوروبا، وهنا سلطنا الضوء على المؤيد للسكن فيها والمعارض، وأسباب كل منهما.
يؤكد "أحمد الشريف" والمهتم بالسفر والرحلات وتوثيق التجارب السياحية المحلية والعالمية، أنه من الضروري أن تقوم بتجربة "الإقامة في "الهوستل"، وقال: "شخصياً جربتها مرة واحدة في دبلن أيرلندا لمدة يومين فقط، وأهم ما يميزها المواقع المركزية في وسط المدن مما يوفر عليك الكثير، وخاصة لأصحاب الميزانيات القليلة، وأيضاً التعارف مع أشخاص في مثل عمرك، ومع توافر خدمات الإنترنت والمرشد السياحي لعدد من الشباب الموجودين، ويعيبها عدم الخصوصية وعدم النظافة بشكل مرض".
ويتحدث عبدالله الرشيد المهتم بالسفر والترحال وتوثيق تجاربه السياحية مؤكداً أن الإقامة في هوستيل تجربة ومغامرة في أول تجربة ولها عشاقها ولها عيوبها ومميزاتها.
ويلفت "الرشيد" إلى أنه كثير السفر بمفرده ويحتاج للإقامة في هوستيل، خاصة في البلدان باهظة التكاليف وأسعار فنادقها مرتفعة؛ لأن أهم مميزات الهوستيل أنه اقتصادي جداً وسعر الإقامة فيه أرخص بكثير من سعر غرفة مفردة في فندق صغير.
وأضاف: "أرى أن الهوستل يفيد المجموعات الكبيرة وأيضاً المسافر بمفرده حيث سيتعرف على مسافرين آخرين بنفس وضعه".
ونبه "الرشيد" على ضرورة أخذ منشفتك وأغراضك الشخصية، والتي يمكن وضعها في صندوق الأمانات، وقال إن أهم عيوب الهوستيل عدم النوم الهادئ وعدم الخصوصية.
أما "سعد بن طهماز" متخصص في الرحلات والسفر فقال: أنصح إذا كنت مسافراً منفرداً بالسكن في هوستل، ويفضل أن يكون ذا تقييم مرتفع حتى تستفيد من الجودة و المرافق الجيدة و أيضاً تكون نوعية السكان أفضل.
ولفت "محمد الحجيلي" المتخصص في السفر والرحلات إلى أن تجربة الهوستل هي في الأصل للمضطرين أو للمقيمين لمدة يوم واحد في المدينة.
يرى "الحجيلي " أن مميزات الهوستل تتلخص في الموقع والسعر الرخيص الذي لا يتعدى 10 دولارات ومعرفة أصدقاء وثقافات وعيوبها عدم النوم والنظافة.
أما الرحالة "أنور عبدالله " فيشير إلى أن السكن في هوستيل هو الخيال الأمثل للمسافر الاقتصادي ولأصحاب الميزانيات المحدودة، و لمن قد يطول ترحالهم والسبب يمكن تلخيصه في الأسعار الزهيدة والصداقات الجديدة وكسب علاقات والموقع وتحسين اللغة.
ولفت "عبدالله " إلى معاناته مع المسافرين الذين يعانون من "الشخير" وأمور أخرى تخالف ديننا وعقيدتنا.
يقول أحد المهتمين بالسكن في الهوستلات إنه سكن في روسيا في هوستل في كأس العالم 2018 وكانت تجربة جميلة لأن الهوستل كان فاخراً وسعره قليل وقريب من مركز المدينة.
أما ياسر رضوان الرحالة والمهتم بالسفر إلى دول أمريكا فقال: للأسف تجربة الهوستل "فاشلة " ولا تصلح بسبب الاختلاط بدون أية ضوابط، ومناظر سيئة وعدم الأمن والأمان بسبب أن الغرف مشتركة وكانت تجربة ليوم واحد وتركته رغم أني حاجز 3 ليال بالإضافة إلى انتشار الأمراض لأنه عادة يكون مستوى النظافة متدنياً.
ويقول "أحمد الحجيلي " إنه ينصح بها من باب التجربة وتجربتي الشخصية كانت جميلة وسأكررها بسبب موقعها الإستراتيجي وأسعارها الرائعة والتعارف مع ملاحظة أن لكل هوستل قوانينه مثلاً عدم إصدار أي أصوات بعد ٩ مساء.
وأشار "يحيى حوباني" من وكالة الريم للسفر أن "الهوستل" نموذج جيد للتجربة وخاصة في فرنسا وسويسر والنمسا وألمانيا وليس كل الهوستيلات سيئة أو متدنية فهناك بعض الهوستيلات فاخرة وتصلح للعائلة.
ورأى "أيمن آشي" الرحالة الشهير المتخصص في وصف المدن وأسواقها أن الهوستل أو نزل الشباب سكن اقتصادي و منخض التكاليف بسبب التشارك ويمكن أن تحجز غرفة خاصة في سكن عبارة عن مجموعة غرف لك حمام خاص أو حمام مشترك في العموم، وهذا النوع من السكن مناسب عادة للشباب و المسافرين الاقتصاديين مع تحذير "اشي" من كل من يسكن في الهوستيل عليه التنازل عن الخصوصية نوعاً ما، مقابل توفير المال والجهد مع ضرورة الاحتفاظ بجميع مستلزمات النظافة الشخصية الخاصة. وذكر "اشي " أن الهوستل يوفر خدمة غسيل الملابس، مطبخاً لطهي الطعام، و قد تجد عروض تخفيضات لبرامج سياحية وغيرها، وبشكل عام فإن تجربة الهوستيل لابد أن تختار بدقة و يوجد عدة مواقع متخصصة لحجز هذا النوع من السكن.