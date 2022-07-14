مصر تفوز "بالكعكة".. السعوديون اختاروها لقضاء أطول الإجازات و"الوصافة" لتركيا وتايلاند وباريس

في سياق متصل أكد الخبير السياحي خالد باوزير من جدة أن تركيا وتايلاند وأذربيجان عليها طلب كبير للغاية، وتأتي مصر على رأس الدول العربية التي قضى بها السعوديون إجازة الأضحى المبارك، وتصدرت الوجهات السياحية للسعوديين. وقال: "الحجوزات إلى مصر بدأت مبكرة هذا العام، كما أن هناك طلبًا للعرسان الجدد إلى ماليزيا أيضًا، وأكد أن أسعار التذاكر تؤثر بشكل كبير على تحديد الوجهة.