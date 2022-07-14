مصر تفوز "بالكعكة".. السعوديون اختاروها لقضاء أطول الإجازات و"الوصافة" لتركيا وتايلاند وباريس

اقتربت أطول الإجازات الرسمية في عام 2022 في المملكة من الانتهاء، والتي تخللتها إجازة عيد الأضحى المبارك 1443 والتي بدأت يوم الخميس 1 ذي الحجة لمدة 16 يومًا؛ مما أعطى الفرصة للكثيرين من السفر إلى الوجهات الخارجية قبل أن يُستأنف العمل يوم الأحد القادم 18 ذي الحجة الجاري.
وفي هذا الإطار كشف مختصون ومسؤولون في وكالات السياحة والسفر في المملكة عن تصدر 6 وجهات دولية لحجوزات السعوديين في إجازة عيد الأضحى المبارك بين مصر وتركيا والمالديف ودبي وعدد من الدول الأوروبية.
فمن جانبه أوضح المتخصص في البرامج السياحية تركي القصيمي أن مصر تأتي في المقدمة بسبب المدن الجديدة وأنماط السياحة الجديدة فيها، وكذلك نجاح الحملات التسويقية بشكل كبير قبل العيد؛ مما شكل دافعًا كبيرًا للسفر إلى مصر، بالإضافة إلى تركيا وتايلاند.
فيما أكد مدير عام وكالة نادي المسافر بالرياض عبدالرزاق الزهراني أن مصر جاءت في الصدارة بسبب توافر رحلات الطيران؛ حيث تسير أكثر من 15 رحلة يومية، وربما أكثر إلى مصر ومدنها؛ فهذا ما رجح كفة مصر وإن كانت تركيا أيضًا عليها طلب كبير للغاية، ثم تايلاند، ومع التأكيد أن هناك وجهات أخرى مثل ماليزيا والمالديف وموريشيوس، وكل ذلك ساهم فيه طول الإجازة والعروض الجاذبة.
من جهته قال محيي الدين حمودة مدير عام وكالة الفارس الدولي بجدة: إن الوجهات الأكثر طلبًا في إجازة عيد الأضحى المبارك هي مصر وتركيا وتايلاند؛ بسبب توافر عروض الطيران وكثرة الرحلات في مواقيت مختلفة، بالإضافة إلى الأنشطة والحملات الترويجية التي ساهمت بشكل كبير في الترويج لمصر وتركيا.
بدوره أوضح مدير فرع التخصصي للشركة العربية لخدمات المسافرين بشير العرنوس، أن تركيا سجلت طلبًا كبيرًا للغاية في العيد، بالإضافة إلى باريس ولندن وتايلاند، وأما مصر فهي الأولى عربيًّا للسعوديين في إجازة الأضحى بسبب توافر المقاعد والرحلات وتنوع المدن التي تستقبل الطيران من السعودية.
وأشار مدير العمليات بوكالة كبار الشخصيات للسفر محمد لطفي إلى أن مصر على رأس الدول التي استقبلت السعوديين في عيد الأضحى، مع وجود وجهات سياحية خارجية بجانب مصر مثل تركيا ولندن وتايلاند حازت على أكثر الطبات للحجوزات سواء الطيران أو الفنادق.
في سياق متصل أكد الخبير السياحي خالد باوزير من جدة أن تركيا وتايلاند وأذربيجان عليها طلب كبير للغاية، وتأتي مصر على رأس الدول العربية التي قضى بها السعوديون إجازة الأضحى المبارك، وتصدرت الوجهات السياحية للسعوديين. وقال: "الحجوزات إلى مصر بدأت مبكرة هذا العام، كما أن هناك طلبًا للعرسان الجدد إلى ماليزيا أيضًا، وأكد أن أسعار التذاكر تؤثر بشكل كبير على تحديد الوجهة.
وأشار مدير إدارة العمليات للشرق الأوسط لمجموعة مينور أحمد عادل إلى أن مصر وتركيا وهولندا وموريشيوس تتصدر الوجهات التي سافر إليها السعوديون في إجازة العيد، ويرجع السبب إلى رفع القيود على السفر وتوفر الرحلات والعروض، والسماح بالسفر إلى تركيا قبل العيد مباشرة أدى إلى سفر الكثيرين إلى تركيا، وأما مصر فاستحوذت على الطلب الأكثر لحجوزات الفنادق بسبب العروض والحملات الناجحة للسياحة المصرية في السوق السعودي.
من جانبه لفت أحمد طلعت مدير إدارة المبيعات بمنتجع موفنبيك كريديفار والمالديف، أن مصر وتركيا وتايلاند جاؤوا على رأس الدول الأكثر سفرًا للسعوديين في إجازة الأضحى المبارك، ثم تأتي المالديف كوجهة لقضاء شهر العسل للعرسان الجدد في إجازة الأضحى بسبب تفضيل السعوديين للوجهات الهادئة لقضاء فترة شهر العسل.
في حين أشار محمد خلف من شركة سمارت هوليداي إلى أن مصر وتركيا وتايلاند وموريشيوس وباريس، جاءت بالترتيب في صدارة وجهات عيد الأضحى المبارك. ونبه خلف إلى أن الطلبات تتأثر بالعديد من العوامل والشروط؛ وهي: توفر الطيران، وأسعار التذاكر، والعروض الفندقية.
وأكد مدير السياحة بشركة حصن المسافر للسفر بالرياض خالد الضباب، أن أهم الوجهات السياحية التي حازت على طلب السعوديين في إجازة الأضحى هي مصر، ثم تأتي تركيا وتايلاند وفرنسا وماليزيا.
فيما أشار مدير تطوير العمليات بوكالة نجوم السفر للسياحة أيمن أبو شعر إلى أن مصر وتركيا وهولندا وموريشيوس في صدارة القائمة والأكثر طلبًا للسعوديين والمقيمين على حد سواء، معللًا هذه الصدارة برفع قيود السفر إلى تركيا قبل إجازة الأضحى، ونجاح مصر في توفير الرحلات الجوية وأسعاره المتوازنة التي لا تتعدّى 3 آلاف ريال، في حين أن تذكرة تركيا وصلت إلى 5 و6 آلاف ريال.
من جهته قال يحيى حوباني من وكالة الريم للسياحة: إن تركيا ومصر تتقاسمان "كعكة" أعداد السعوديين المسافرين في إجازة الأضحى المبارك؛ بسبب تعدُّد وتنوُّع الاختيارات أمام السائح السعودي وعائلته، بالإضافة إلى طول الإجازة؛ مما أتاح الفرصة إلى قضاء إجازة طويلة.
إلى هذا أكّد مساعد مدير السياحة بالشركة العربية لخدمات المسافرين شاهر حجازي، أن إسبانيا وإيطاليا وفرنسا الأكثر طلبًا خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى مصر عربيًّا، وتأتي تركيا أيضًا من الوجهات الأكثر طلبًا؛ بسبب السماح بالسفر إليها مؤخرًا.