200 ألف سعودي إلى تايلاند.. تأشيرة علاجية جديدة لمدة عام لجذب المزيد

أعلنت الحكومة التايلاندية، منح الراغبين في زيارتها لغرض السياحة العلاجية، تأشيرة سارية لمدة عام لدفع موقعها العالمي للسياحة العلاجية.
وقالت تيبانان سيريشانا نائبة المتحدث باسم الحكومة التايلاندية في بيان: إن الحكومة وافقت على اقتراح لتقليل رسوم الحصول على هذه التأشيرة إلى 5000 بات تايلاندي، بما يساوي 525 ريالًا ويتم إصدار هذه التأشيرة الجديدة مع بداية 2023.
وتسمح التأشيرة العلاجية للمرضى الأجانب، بالسفر من وإلى تايلاند عدة مرات، مع السماح بالإقامة لمدة 90 يومًا كحد أقصى.. في الوقت نفسه يحتاج الحصول على التأشيرة تقديم أوراق حجز المستشفى والتأمين الصحي ورصيدًا ماليًّا لتمويل العلاج بقيمة 800 ألف بات على الأقل وفقًا لبلومبرغ.
وتسعى تايلاند لجذب المزيد من السائحين الأجانب في مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد، من خلال الترويج لنفسها باعتبارها مقصدًا سياحيًّا عالميًّا للرعاية الطبية؛ حيث تقود شركات إدارة المستشفيات مثل بانكوك دوسيت ميديكال سيرفيسز وبومرونجراد هوسبيتال هذه الجهود.
وكان المتحدث باسم الحكومة التايلاندية قد قال إن من المتوقع أن يزور نحو 200 ألف سائح سعودي تايلاند في عام 2022، بعد عودة العلاقات واستئناف الرحلات الجوية المباشرة والترويج السياحي المتبادل.
وأضاف أن ذلك من شأنه أن يجلب نحو 200 ألف زائر من السعودية هذا العام، ونحو 620 مليون دولار من الدخل المرتبط بالسياحة، وقال: "السائحون السعوديون يتمتعون بإمكانيات عالية، وهم فئة مستهدفة في ظل سياسة المركز الطبي وسياسة السياحة العلاجية".