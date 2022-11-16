200 ألف سعودي إلى تايلاند.. تأشيرة علاجية جديدة لمدة عام لجذب المزيد

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يجلب نحو 200 ألف زائر من السعودية هذا العام، ونحو 620 مليون دولار من الدخل المرتبط بالسياحة، وقال: "السائحون السعوديون يتمتعون بإمكانيات عالية، وهم فئة مستهدفة في ظل سياسة المركز الطبي وسياسة السياحة العلاجية".