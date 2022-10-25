بالأسماء أكبر حصاد لجوائز سياحية... 41 جائزة للسعودية في السفر العالمي لعام 2022

نالت الهيئات السياحية في السعودية أكبر حصيلة من جوائز السفر العالمي في تاريخها، حيث وصلت إلى العدد 37 جائزة، لتحتل المركز الثاني بعد الإمارات في جوائز السفر العالمية لعام 2022 التي أقيمت بالأردن في العاصمة عمان.
والفائزون هم:
1- فندق ماريوت المطار بالرياض.
2- منتجع صن سيت.
3- فندق المشرق بوتيك.
4- فندق الفيصلية بالرياض (4 جوائز).
5- فندق مارينا "باي لا صن" (جائزتان).
6- فندق حيااة ريجنسي العليا بالرياض.
7- شركة لومي لإيجار لسيارات.
8- شركة ليموزينا للسيارات.
9- فندق ماريوت الرياض (جائزتان).
10- فندق الريتزكارلتون الرياض.
11- اكتشف السعودية.
12- شركة دور للضيافة.
13- فندق جراند حياة الخبر.
14- فندق شذا الرياض.
15- شركة المسافر(5 جوائز).
16- فندق شذا مكة.
17- فندق فيفندا جدة.
18- منتجع نوفا الرياض من راديسون.
19- فندق شانغريلا جدة
20- شركة المطار (3 جوائز).
21- شركة طيران جيت بريم.
22- منتجع النخلة.
23- فندق بارك حياة جدة.
24- فندق إسكوت.
25- فندق اسكوت رافال العليا الرياض.
26- شركة الفهاد للسياحة.
27- شركة داناتا للسياحة.
28- فندق ريتزكارلتون جدة.
29- فندق شذا مكة.
30- فندق رافال مكة.
31- فندق الإنتركوننتال المدينة المنورة.