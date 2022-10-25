بالأسماء أكبر حصاد لجوائز سياحية... 41 جائزة للسعودية في السفر العالمي لعام 2022

نالت الهيئات السياحية في السعودية أكبر حصيلة من جوائز السفر العالمي في تاريخها، حيث وصلت إلى العدد 37 جائزة، لتحتل المركز الثاني بعد الإمارات في جوائز السفر العالمية لعام 2022 التي أقيمت بالأردن في العاصمة عمان.