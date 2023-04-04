"التجارة": نموّ نشاط التسويق السياحي للوحدات بنسبة 288% في المملكة خلال ثلاثة أشهر

وتصدّر نشاط البيع بالتجزئة لمستلزمات وأدوات العناية بالأطفال قائمة أعلى الأنشطة نموًا، في الدليل الذي أصدرته وزارة التجارة عن قطاع الأعمال حول الربع الأول من العام الجاري 2023.