"التجارة": نموّ نشاط التسويق السياحي للوحدات بنسبة 288% في المملكة خلال ثلاثة أشهر

كشفت وزارة التجارة عن أداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة خلال الربع الأول من 2023 عبر المنصة الرسمية على موقع "تويتر"؛ حيث جاء نشاط تسويق الوحدات العقارية السياحية بنظام المشاركة كأحد أبرز مؤشرات النمو في مختلف الأنشطة والقطاعات بإنشاء 340 سجلًا بنسبة نمو 288% .
وأظهرت حجم النمو في سجلات المؤسسات والشركات والقطاعات التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري، بالإضافة إلى مؤشرات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة ونمو التجارة الإلكترونية في المملكة.
وتصدّر نشاط البيع بالتجزئة لمستلزمات وأدوات العناية بالأطفال قائمة أعلى الأنشطة نموًا، في الدليل الذي أصدرته وزارة التجارة عن قطاع الأعمال حول الربع الأول من العام الجاري 2023.
واستندت الوزارة في تحديد قطاعات الأعلى نموًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية على عدد السجلات التجارية التي جرى إصدارها بمختلف القطاعات.
وجاء نشاط مستلزمات العناية بالأطفال في المقدمة بـ397 سجلًا بنسبة نمو 1223%، ثم نشاط تقديم الوجبات فقط بـ1202 سجل مُصْدَر وبنسبة نمو 407%، ونشاط وكالات التشغيل المؤقت للخدمات المنزلية بـ282 سجلًا ونسبة نمو 394%.