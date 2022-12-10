11 مليون سائح إلى دبي في 2022 والسعوديون يتراجعون إلى المركز الثالث بهذا العدد

وجاءت الهند في صدارة الأسواق المصدّرة للزوار الدوليين إلى دبي، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2022، مسجلة أكثر من 1.4 مليون سائح، تلتها سلطنة عمان بـ1.1 مليون زائر فيما تراجعت للعام الثاني على التوالي نسبة الزوار من السعودية نحو 993 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 812 ألف زائر.