11 مليون سائح إلى دبي في 2022 والسعوديون يتراجعون إلى المركز الثالث بهذا العدد

كشفت دائرة السياحة والاقتصاد بدبي، عن ارتفاع عدد السياح الدوليين إلى دبي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، إلى 11.4 مليون سائح دولي مقارنة بـ4.88 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 133.6%.
وجاءت الهند في صدارة الأسواق المصدّرة للزوار الدوليين إلى دبي، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2022، مسجلة أكثر من 1.4 مليون سائح، تلتها سلطنة عمان بـ1.1 مليون زائر فيما تراجعت للعام الثاني على التوالي نسبة الزوار من السعودية نحو 993 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 812 ألف زائر.
وحلّت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 548 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 440 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 310 آلاف زائر، وباكستان 304 آلاف زائر، تلتها فرنسا بنحو 301 ألف زائر.
ووفقًا لبيانات الدائرة؛ فقد بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أكتوبر 2022 أكثر من 144.7 ألف غرفة فندقية ضمن 790 منشأة فندقية، مقابل 134.4 ألف غرفة فندقية ضمن 736 منشأة في نهاية أكتوبر 2021، وبلغ متوسط الإشغال الفندقي في المنشآت الفندقية بدبي 71%، مقابل 64% في الفترة ذاتها من 2021.
وأظهرت البيانات أن مؤشرات القطاع الفندقي الرئيسية التي تشمل كلًّا من عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، ومتوسط العائد على الغرفة؛ قد تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة.
واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة فئة "5 نجوم" على 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 49 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية فئة "4 نجوم" بنحو 29% مسجلة نحو 42 ألف غرفة فندقية ضمن 187 منشأة.