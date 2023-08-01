بـ1.3 مليار ريال.. تدشين وجهة المدينة المنورة الترفيهية لتوفير تجارب مميزة غير مسبوقة

انطلقت الوجهة الترفيهية الجديدة في منطقة المدينة المنورة، والتي تتبنّاها منطقة المدينة المنورة؛ سعيًا لتحسين الظروف المعيشية للأفراد وتجديد وإحياء مجتمعات المدينة بما يعزز الخيارات الترفيهية الفريدة المتاحة للمقيمين والزوار.
وأعلنت مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بدء الأعمال الإنشائية لوجهتها الترفيهية الجديدة في المدينة المنورة، بالتعاقد مع BUJV المشروع المشترك بين "شركة البواني المحدودة" و"شركة أورباكون للتجارة والمقاولات"، لتنفيذ الأعمال الإنشائية.
من ناحيته، قال عبدالله بن ناصر الداود رئيس مجلس إدارة "سڤن": "ستعمل وجهتنا الجديدة على تغيير المشهد الترفيهي لمنطقة المدينة المنورة، وتوفير تجارب مميزة وغير مسبوقة لسكان المدينة، كما تدعم الوجهة مساعي شركة "سڤن" لإثراء حياة الملايين من السعوديين.
وتمتد الوجهة الترفيهية الجديدة "سڤن" على مساحة بناء إجمالية تبلغ أكثر من 84 ألف متر مربع على مساحة تطويرية تتجاوز 100 ألف متر مربع، بجانب حديقة الملك فهد المركزية، لتتكامل معها باعتبارها جزءًا منها؛ حيث تترابط مسارات الأخيرة مع الممرات المفتوحة والحدائق المنسقة بعناية للوجهة، مما يوفر للزوار واحة من الخيارات الترفيهية المحسنة والعروض عالية الجودة التي تساهم في إثراء حياة المجتمع.
وتقدم الوجهة الجديدة للزوار تجارب عائلية غامرة ومليئة بالتشويق، وتشمل مجموعة من خيارات ألعاب الركوب عالمية المستوى ضمن مركز ترفيهي عائلي يمتد على مساحة 4 آلاف متر مربع، كما يمكن للكبار والصغار الاستمتاع بمسار السيارات الكهربائية "الكارتينج" على مستويين مختلفين وبطول أكثر من 330 مترًا.
وتستثمر "سڤن" أكثر من 50 مليار ريال سعودي لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع، حيث أعلنت سابقًا عن بدء تشييد الوجهة الترفيهية في حي الحمراء في الرياض والوجهة الترفيهية في مدينة تبوك، وستقام مشاريعها القادمة في 14 مدينة عبر المملكة؛ هي: الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.