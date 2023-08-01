بـ1.3 مليار ريال.. تدشين وجهة المدينة المنورة الترفيهية لتوفير تجارب مميزة غير مسبوقة

وتستثمر "سڤن" أكثر من 50 مليار ريال سعودي لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع، حيث أعلنت سابقًا عن بدء تشييد الوجهة الترفيهية في حي الحمراء في الرياض والوجهة الترفيهية في مدينة تبوك، وستقام مشاريعها القادمة في 14 مدينة عبر المملكة؛ هي: الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.