رحلة في أعماق التراث السعودي "تجربة ميتافيرس" في العالم.. مبادرة ثقافية

في رحلة استثنائية نحو عالم "ميتافيرس"، أطلقت وزارة الثقافة السعودية أول مبادرة وطنية ثقافية مبتكرة في العالم الافتراضي، وصفتها بأنها "فرصة لتجربة العديد من الأنشطة والمعالم السياحية التي تعود إلى احتفالات يوم التأسيس وكأنها في الحياة الواقعية".
وستُغَير هذه الخطوة من قواعد اللعبة في ساحة الابتكار والتقنية لتحقيق الطفرة الرقمية وتحويل الواقع إلى عالم افتراضي، والمتمثلة في منصة "ميتافيرس التراث السعودي".
وستقدم المنصة مزيجًا من العروض الثقافية والابتكار الرقمي المدعوم من نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسيتمكن المستخدمون من الانغماس في مسيرة التاريخ واستكشاف المناطق الثقافية الجذابة المخصصة للموسيقى والفن والتاريخ وفنون الطهي والحرف اليدوية.. ولإثراء التجربة سيتم تقديم ألعاب فيديو مصغرة تعكس التراث الثقافي في البلاد بشكل مبتكر ومُسَلٍّ؛ وفقًا للإندبندنت العربية.
وأشارت الوزارة إلى أن مركز الأداء سيكون على بث مباشر للعديد من الأحداث المميزة؛ بما في ذلك حفل سيمفونية البداية في يوم التأسيس على منصة "ميتافيرس"؛ إذ تعد المنصة تجربة مثيرة تمامًا تعتمد على التقنيات المتقدمة ومتوافقة مع أجهزة Mobile XR؛ مما يضمن إمكانية الوصول إليها من خلال مجموعة واسعة من الأجهزة؛ بما في ذلك الهواتف المحمولة، وسماعات الرأس للواقع الافتراضي، وأجهزة سطح المكتب، وغيرها من الأجهزة الرقمية.
ونوّهت بأن "هذه التجربة ستتيح للملايين من الأفراد في السعودية وحول العالم تجربة الأحداث في البلاد عبر عالم (ميتافيرس)، وهذا يشكل نقطة تحول مهمة في المشاركة الثقافية؛ إذ تعتبر قفزة كبيرة نحو مستقبل التعبير الثقافي، وستُمَكّن الجميع من الاستمتاع بتجربة ثقافية متنوعة".
وفي سياق المبادرات الثقافية الأخيرة أطلقت السعودية -ممثلة في وزارة الثقافة- بقاعة "غولد سميث" في لندن، أول أوبرا سعودية حملت عنوان "زرقاء اليمامة" وهي إحدى المبادرات الثقافية الرائدة والفريدة من نوعها.
كما أطلقت أيضًا مسابقة "قصة النمر العربي" التي تستهدف الأطفال واليافعين؛ وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للنمر العربي.