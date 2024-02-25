رحلة في أعماق التراث السعودي "تجربة ميتافيرس" في العالم.. مبادرة ثقافية

وأشارت الوزارة إلى أن مركز الأداء سيكون على بث مباشر للعديد من الأحداث المميزة؛ بما في ذلك حفل سيمفونية البداية في يوم التأسيس على منصة "ميتافيرس"؛ إذ تعد المنصة تجربة مثيرة تمامًا تعتمد على التقنيات المتقدمة ومتوافقة مع أجهزة Mobile XR؛ مما يضمن إمكانية الوصول إليها من خلال مجموعة واسعة من الأجهزة؛ بما في ذلك الهواتف المحمولة، وسماعات الرأس للواقع الافتراضي، وأجهزة سطح المكتب، وغيرها من الأجهزة الرقمية.