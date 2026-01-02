4 متغيرات جديدة ترسم ملامح السياحة السعودية في 2026: إنفاق عالٍ وذكاء اصطناعي وتنوع في أنماط السفر

السعودية تلتقط إشارات التحول

يرى محيي الدين حمودة، مدير عام شركة الفارس الدولي بجدة، أن السوق السعودية تشهد نموا في الحجوزات المبكرة لعام 2026، خصوصًا للرحلات الطويلة، وهو ما يؤكده عبدالرزاق الزهراني من "نادي المسافر"، مشيرًا إلى استمرار تصدر الشرق الأوسط لمعدلات النمو السياحي.