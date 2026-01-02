4 متغيرات جديدة ترسم ملامح السياحة السعودية في 2026: إنفاق عالٍ وذكاء اصطناعي وتنوع في أنماط السفر

مع بداية عام 2026، تتجه أنظار كبرى شركات ووكالات السفر السعودية إلى مرحلة جديدة في صناعة السياحة، تتجاوز مرحلة التعافي إلى نمو مستدام قائم على الجودة، وارتفاع القيمة، وتطور تكنولوجي متسارع يعيد تشكيل مشهد السفر محليًا وعالميًا.
وتؤكد تقارير مهنية حديثة، تستند إلى مؤشرات دولية، أن السياحة العالمية تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، مع تعافي حركة السفر الجوي وزيادة الإنفاق السياحي، ما ينعكس على السوق السعودي كأحد أبرز أسواق المنطقة.
أفادت بيانات مقياس السياحة العالمية أن عدد السياح الدوليين تجاوز 1.1 مليار مسافر بين يناير وسبتمبر 2025، بزيادة 5% مقارنة بعام 2024، و3% مقارنة بعام 2019، ما يشير إلى تعافٍ قوي للقطاع.
كما أظهرت أرقام الاتحاد الدولي للنقل الجوي نمو حركة النقل الدولي بنسبة 7%، وزيادة في السعة الجوية بنسبة 6%، مع استقرار الإشغال الفندقي عند 68% عالميًا.
يرى محيي الدين حمودة، مدير عام شركة الفارس الدولي بجدة، أن السوق السعودية تشهد نموا في الحجوزات المبكرة لعام 2026، خصوصًا للرحلات الطويلة، وهو ما يؤكده عبدالرزاق الزهراني من "نادي المسافر"، مشيرًا إلى استمرار تصدر الشرق الأوسط لمعدلات النمو السياحي.
وتُظهر المؤشرات أن عدد الوافدين للمنطقة ارتفع بنسبة 33% مقارنة بـ2019، وهي النسبة الأعلى عالميًا.
السياحة عالية القيمة
يشير توفيق أبو الوفا من شركة "كونسيرج" إلى توجه متزايد نحو السياحة الفاخرة والتجريبية، فيما يرى محمد زين من "ماستر كي" أن الإنفاق الفردي سيرتفع بفضل الطلب على برامج مخصصة بحسب الاهتمامات.
تباين أنماط السفر
يُتوقع، بحسب إبراهيم الدبيخي، تزايد الإقبال على الرحلات البعيدة من قبل ذوي الدخل المرتفع، في حين يفضل أصحاب الدخل المتوسط الوجهات القريبة. ويؤكد أحمد الشريف أن الحزم السياحية التقليدية ستتراجع لصالح البرامج المصممة حسب الطلب.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
تجمع شركات السفر السعودية على أن الذكاء الاصطناعي سيكون من أبرز محركات القرار السياحي، عبر أدوات تخطيط ذكية ومنصات مثل Google وAirbnb.
نضج المسافر السعودي
يرى خالد باوزير أن المسافر السعودي بات أكثر وعيًا وتخطيطًا، فيما أشار بندر الشيخ إلى أن التنافس بين الوجهات والعروض المرنة سيحسم اختيارات السفر في 2026.
يُتوقع أن تواصل الإيجارات قصيرة الأجل صعودها، خاصة لدى العائلات، بحسب محمد سالمين من "وجهة المسافر"، لما توفره من مرونة وتنوع في الخيارات السكنية، إلى جانب الفنادق.