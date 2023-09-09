بالصور وعقب الزلزال.. "سكتة دماغية" تشلّ السياحة في "المدينة الحمرا" وهذا مصير الحجوزات السعودية إليها

وبخصوص السياح السعوديين المتواجدين في مراكش لم تصل حتى اللحظة أي مؤشرات عن تعرض أي سائح سعودي لضرر، وعن الحجوزات المتوجهة إلى مراكش قال أحد مسؤولي السفر بشركة سياحة بالرياض: لم تسجل أي إلغاء للحجوزات حتى الآن، والتوقعات تشير إلى تغيير الوجهة من مراكش إلى كازبلانكا وعدم الإلغاء بشكل نهائي، وربما تتغير الأمور وتتحسّن في المغرب في الأيام القادمة.