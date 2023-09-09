بالصور وعقب الزلزال.. "سكتة دماغية" تشلّ السياحة في "المدينة الحمرا" وهذا مصير الحجوزات السعودية إليها

توقّفت جميع مظاهر السياحة في مدينة مراكش عقب زلزال الحوز الذي ضرب المملكة المغربية، مساء الجمعة 8 سبتمبر 2023. وألحق الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مدينة مراكش "المدينة الحمراء" أضرارًا جسيمة بعدد من الفنادق والمباني والمعالم التاريخية العريقة.
ويعتبر هذا الزلزال الذي ضرب عددًا من المناطق في المغرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، بحسب "المعهد الوطني للجيوفيزياء" بالمملكة؛ الأقوى منذ أكثر من 120 عامًا؛ وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
تعدُّ مراكش أيضًا رابع أكبر مدينة في المغرب، ومركزًا اقتصاديًّا رئيسيًّا، وتمثّل إحدى الوجهات المحببة إلى قلوب عشّاق السفر.
وحُدّد مركز الزلزال في جبال الأطلس الكبير، التي تبعد حوالي 72 كيلومترًا "44.7 ميلًا" جنوب غرب مراكش، ويعتبر هذا الجزء من سلسلة جبال الأطلس من أهمّ معالم مدينة مراكش السياحية، وتشكل مقصدًا سياحيًّا شهيرًا؛ حيث تتميّز بهوائها الرطب والنقي بعيدًا عن غبار المدينة.
كما تضرّرت بعض أسوار مراكش الدفاعية التاريخية التي شُيّدت لأول مرة في مطلع القرن الثاني عشر. وتحيط هذه الجدران الترابية الحمراء بوسط المدينة القديمة التي تغصّ بالمباني المشيدة بالحجر الرملي الأحمر؛ ما أكسب المدينة لقب "المدينة الحمراء".
ومما يميز هذه المدينة نذكر أيضًا أسواقها المزدحمة؛ من أبرزها "باب الخميس" الذي يعتبر أفضل سوق لعيش التجربة المغربية؛ حيث تباع السلع المستعملة، ويمكن للزائر الاستمتاع بالتسوق والتفاوض على الأسعار، ويشمل السوق سلعًا لا يمكن توقعها، مثل السجاد العتيق، والأبواب الأثرية؛ وفقًا للـ"سي إن إن".
وقد أظهرت الصور افتراش السياح والأجانب بالمدينة الحمراء ساحات مسجد الفنا الواسعة بوسط مراكش، ومع تواصل الهزات الارتدادية اعتبرت مراكش التي حدّد بها المعهد الوطني للجيوفيزياء بؤرة الزلزال التابعة لإقليم الحوز؛ واصلت تسجيل هزات ارتدادية ولكنها أخفّ من سابقتها.
وبخصوص السياح السعوديين المتواجدين في مراكش لم تصل حتى اللحظة أي مؤشرات عن تعرض أي سائح سعودي لضرر، وعن الحجوزات المتوجهة إلى مراكش قال أحد مسؤولي السفر بشركة سياحة بالرياض: لم تسجل أي إلغاء للحجوزات حتى الآن، والتوقعات تشير إلى تغيير الوجهة من مراكش إلى كازبلانكا وعدم الإلغاء بشكل نهائي، وربما تتغير الأمور وتتحسّن في المغرب في الأيام القادمة.