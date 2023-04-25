خط "جدة - القاهرة" يقترب من نصف مليون مقعد خلال 30 يومًا.. وهذا ترتيبه عالميًّا

ومن المقرر أن يشهد هذا الأسبوع إضافة مليون مقعد آخر إلى جداول شركات الطيران العالمية؛ لتصل السعة العالمية إلى 105.5 مليون مقعد، أقل بنسبة 4٪ فقط مما كان عليه الأسبوع نفسه من عام 2019، وأعلى بنسبة 23٪ مما كان عليه في هذا الوقت من العام الماضي.