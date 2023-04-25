خط "جدة - القاهرة" يقترب من نصف مليون مقعد خلال 30 يومًا.. وهذا ترتيبه عالميًّا

كشف استبيان رقمي لمؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران أن خط الطيران (القاهرة - جدة) تصدَّر قائمة أعلى عشرة مسارات دولية ازدحامًا في العالم خلال شهر مارس 2023 بسعة مقعدية بلغت 446877 مقعدًا، يليه في المركز الثاني خط طيران كوالالمبور- سنغافورة بسعة مقعدية بلغت 409946 مقعدًا، وحل خط طيران سيول – طوكيو في المركز الثالث بسعة مقعدية 334605 مقاعد.
ومن المقرر أن يشهد هذا الأسبوع إضافة مليون مقعد آخر إلى جداول شركات الطيران العالمية؛ لتصل السعة العالمية إلى 105.5 مليون مقعد، أقل بنسبة 4٪ فقط مما كان عليه الأسبوع نفسه من عام 2019، وأعلى بنسبة 23٪ مما كان عليه في هذا الوقت من العام الماضي.