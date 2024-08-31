"مثلث الضباب".. الأمطار تُظهر مشاهد جمالية جاذبة في عسير والباحة وجازان

كشف التقرير اليومي لوزارة المياه والبيئة، عن تصدر منطقة عسير لمناطق المملكة لأعلى معدل هطول أمطار؛ حيث بلغ 59ملم، بالإضافة إلى الرزاز والضباب على جبال عسير الشامخة والغابات الكثيفة المطعمة بالسكون والجمال.
وتستقبل عسير السياح والمصطافين في تجربة استثنائية تجمع بين الاستجمام واستكشاف التراث والثقافة الفريدة التي تهدف إلى تعزيز مكانة عسير كوجهة سياحية عالمية مستدامة.
وتحت المطر والضباب، تقام العديد من الأنشطة السياحية لتضم كل أفراد العائلة مثل الرياضات البرية والمغامرات الرائعة واستكشاف الطبيعة ومنها تذوق المأكولات الشعبية المنتشرة في ربوع عسير التي تضم العديد من القلاع الأثرية والتاريخية والأسواق الشعبية المتميزة.
وأشار تقرير "البيئة" إلى تسجيل منطقة الباحة كمياتٍ كبيرة من الأمطار بلغت 44 ملم لتكون ثاني أكثر المناطق في المملكة هطولًا للأمطار؛ حيث تكتسي طبيعتها باللون الأخضر الناصع على امتداد البصر، يتخللها رزاز الأمطار والضباب مع شلالات جاذبة للسياح وعشاق الطبيعة الساحرة.
وحلت منطقة جازان كثالث أكثر مناطق المملكة هطولًا للأمطار التي بلغت 25 ملم ملم، وتمتاز جازان بالواجهات البحرية البكر والتي تظهر كلوحة زرقاء مذهلة مع الشواطئ البحرية وإطلالاتها الساحرة على البحر الأحمر، ونقاء الرمال البيضاء الناعمة.
ويصنف ساحل جازان كأحد أكبر المتنزهات البحرية في المملكة، وتحيط بها الأسواق والمطاعم، وتمتاز بقربها من مركز المدينة.