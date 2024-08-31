"مثلث الضباب".. الأمطار تُظهر مشاهد جمالية جاذبة في عسير والباحة وجازان

وتحت المطر والضباب، تقام العديد من الأنشطة السياحية لتضم كل أفراد العائلة مثل الرياضات البرية والمغامرات الرائعة واستكشاف الطبيعة ومنها تذوق المأكولات الشعبية المنتشرة في ربوع عسير التي تضم العديد من القلاع الأثرية والتاريخية والأسواق الشعبية المتميزة.