"اكتشف السعودية".. قطاع سفر الأفراد يحقق 4 مليارات ريال في 2022

وتعليقاً على نتائج الربع الثاني من العام الحالي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيرا" ماجد النفيعي: حققنا ربعاً ماليّاً قويّاً آخر في مجموعة سيرا مدعوماً بالنمو المطّرد الذي سجّلته مختلف وحدات الأعمال في مجموعتنا، كما سجلّنا موسم حجز إيجابياً خلال أشهر الصيف في ظل الزيادة المتواصلة للطلب على السفر بفضل تركيز القيادة السعودية الحكيمة على تعزيز قطاع السياحة ودعمه باعتباره أحد أبرز العوامل المساهمة في الاقتصاد الوطني، ونحن في مجموعة سيرا لا نزال عند التزامنا بتلبية الطلب المتزايد من عملائنا وضمان حصولهم على أفضل منتجات وخدمات السفر، مع الحرص على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.