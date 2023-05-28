بعد حادثة فتح باب الطائرة أثناء التحليق.. شركات طيران تلغي مقاعد الطوارئ للركاب

أكدت شركة الطيران بكوريا الجنوبية "سيانا" إلغاء حجز بعض مقاعد مخارج الطوارئ خلال رحلاتها.
جاء ذلك عقب فتح أحد الركاب مخرجاً للطوارئ أثناء التحليق، وهو ما يعد مبدأ ربما تأخذ به شركات طيران أخرى.
ووقع الحادث في طائرة من طراز "إيرباص أيه 321-200" كانت تقل ما يقرب من مائتي راكب عند اقترابها من المدرج في مطار دايغو الدولي على بعد 240 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة سيول.
وقالت الشركة: إن مقعدي الطوارئ 31A و26A على 14 طائرة من طراز "ايه 321-200"، لن يكونا متاحين للحجز على رحلات الشركة، وإنه كإجراء احترازي للسلامة، سيُطبق هذا الإجراء حتى لو كانت الرحلات ممتلئة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأوقفت السلطات الكورية الراكب الذي تسبب بالحادثة بتهمة انتهاك قوانين سلامة الطيران، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إدانته.
وكان قد أظهر مقطع فيديو قصير نشره أحد الركاب حالة الذعر في الطائرة خلال الرحلة المذكورة؛ بسبب الهواء القوي الذي ضرب المقصورة بعد فتح أحد الأبواب أثناء تحليق الطائرة، وتطاير مساند الرأس القماشية في كل الاتجاهات.