بعد حادثة فتح باب الطائرة أثناء التحليق.. شركات طيران تلغي مقاعد الطوارئ للركاب

وقالت الشركة: إن مقعدي الطوارئ 31A و26A على 14 طائرة من طراز "ايه 321-200"، لن يكونا متاحين للحجز على رحلات الشركة، وإنه كإجراء احترازي للسلامة، سيُطبق هذا الإجراء حتى لو كانت الرحلات ممتلئة"، وفقًا لـ"فرانس برس".