السياحة البريطانية: السعوديون ينفقون 3.5 مليارات ريال في المملكة المتحدة عام 2024

وتُعَد المملكة العربية السعودية سوقًا مهمًّا للغاية لزوار المملكة المتحدة. وتشير أحدث توقعات فيزيت بريتن إلى وصول عدد الزيارات إلى 240 ألف زائر من المملكة العربية السعودية إلى المملكة المتحدة عام 2024 بزيادة نسبتها 9% عن عام 2019. ويُتوقع أن ينفق الزوار من المملكة العربية السعودية 752 مليون جنيه إسترليني على رحلاتهم إلى المملكة المتحدة هذا العام، أي ما يقارب من 3.52 مليارات ريال سعودي بزيادة نسبتها 20% عن عام 2019.