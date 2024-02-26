تركيا تُحقق أرقامًا قياسية في مجال السياحة لعام 2023

أكدت تركيا استمرار نموها في مجال السياحة؛ حيث استقبلت 56.7 مليون زائر دولي في عام 2023، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق. كما أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، ارتفاع دخل السياحة في البلاد بنسبة 17% عن العام السابق، ليصل إلى 54.3 مليار دولار؛ حيث وصلت المصاريف اليومية للزوار إلى 99 دولارًا لكل زائر.
وشهدت تركيا، وهي واحدة من أكثر الوجهات المفضلة في أوروبا للثقافة والفن والمأكولات وركوب الدراجات والسياحة الدينية، عامًا قياسيًّا في عام 2023. وتعتزم البلاد الاستفادة من هذا النجاح؛ حيث تهدف إلى جذب 60 مليون سائح وتحقيق 60 مليار دولار في إيرادات السياحة بحلول عام 2024.
وحولت البلادُ قطاعَ السياحة إلى هيكل أكثر مرونة وشمولًا من خلال سياسات مسؤولة ومستدامة. حيث أصبحت تركيا أول بلد في العالم يتفق مع "مجلس السياحة العالمي للتنمية المستدامة" (GSTC) على مستوى حكومي في عام 2022 وتنفيذه كمتطلب قطاعي. ويكافأ برنامج السياحة المستدامة في تركيا الفاعلين الفعليين في مجال السياحة المستدامة، ويبني الثقة والمصداقية بين الزوار.
ومن خلال هذا البرنامج، تضمن تركيا تجارب متنوعة ومستدامة؛ بما في ذلك مكافآت الإقامة الصديقة للبيئة، وركوب الدراجات، ورياضة المشي؛ وكلها تهدف إلى تعزيز ارتباط عميق بين التراث الثقافي للبلاد والأشخاص الذين يحتفظون به.
كما أن تركيا تتميز بموقعها الجغرافي الفريد، محاطة بالبحار الزرقاء من ثلاث جهات، وثرائها التاريخي، وتبرز كوجهة سفر متعددة الاستخدام على مدار العام. كما تتخذ البلاد خطوات جريئة لعرض أصولها السياحية للعالم، جاذبة انتباهًا كبيرًا من الزوار بمجموعتها الاستثنائية من المنتجات، والمدن المتنوعة، والأنشطة الرياضية، والفعاليات الدولية، والمهرجانات. ومع ذلك لا تقتصر عروض السياحة في تركيا على وجهاتها الشهيرة فقط؛ بل تمتد جاذبيتها إلى ما وراء المعالم المعروفة، والغنية بالمناظر الطبيعية والكنوز الأثرية.