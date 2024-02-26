تركيا تُحقق أرقامًا قياسية في مجال السياحة لعام 2023

كما أن تركيا تتميز بموقعها الجغرافي الفريد، محاطة بالبحار الزرقاء من ثلاث جهات، وثرائها التاريخي، وتبرز كوجهة سفر متعددة الاستخدام على مدار العام. كما تتخذ البلاد خطوات جريئة لعرض أصولها السياحية للعالم، جاذبة انتباهًا كبيرًا من الزوار بمجموعتها الاستثنائية من المنتجات، والمدن المتنوعة، والأنشطة الرياضية، والفعاليات الدولية، والمهرجانات. ومع ذلك لا تقتصر عروض السياحة في تركيا على وجهاتها الشهيرة فقط؛ بل تمتد جاذبيتها إلى ما وراء المعالم المعروفة، والغنية بالمناظر الطبيعية والكنوز الأثرية.