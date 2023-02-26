"الرحالة السعوديين" تحتفل بالموروث الشعبي للمملكة ضمن فعاليات يوم التأسيس

أقامت جمعية الرحالة السعوديين، العديد من الفعاليات التي استمرت على مدار عشرة أيام؛ احتفالًا بيوم التأسيس المجيد؛ حيث دشن رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة، لقاءً تعريفيًّا كبيرًا لإبراز الموروث الشعبي السعودي في مراحل التاريخ.
وشهد الحفل الذي أقيم في العاصمة المقدسة: أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، وممثلو الجمعية في بعض مناطق المملكة، وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع المكي والإعلاميين والناشطين بوسائل التواصل الاجتماعي.
وألقى المتحدث الإعلامي للجمعية الأستاذ ذيب العتيبي، كلمة قال فيها إن "استذكار هذا اليوم هو اعتزاز بالجذور التي امتدت في أرجاء هذا الوطن الأبيّ، ولمسة وفاء لأجيال التأسيس الذين وطّدوا بنيان هذه الدولة القائمة على ديننا الإسلامي القويم، ورسخوا الوفاء للوطن على امتداده، والتلاحم والولاء الذي ربط هذه العلاقة القوية بمحبة وعطاء وإخلاص".
كما شاركت الدكتورة جميلة الهذلي، بكلمة عن الموروث الثقافي في الحجاز، أوضحت فيها أنواع الملبوسات التراثية لبعض المناطق بالمملكة.
يُذكر أن المملكة تحتفل سنويًّا في فبراير بذكرى تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ/ 1727م، والتي كانت عاصمتها الدرعية، في رحلة بناء دولة عظيمة قبل 3 قرون.
وُلد الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن عام 1090هـ/ 1679م، ونشأ في "الدرعية"، وعُرفت عنه صفات متعددة، كالتدين، وحب الخير والشجاعة والقدرة على التأثير، كما استفاد من التجربة التي خاضها في شبابه حين عمل إلى جانب والده في ترتيب أوضاع الإمارة؛ مما أعطاه معرفة تامة بكل أوضاعها.