"الرحالة السعوديين" تحتفل بالموروث الشعبي للمملكة ضمن فعاليات يوم التأسيس

وألقى المتحدث الإعلامي للجمعية الأستاذ ذيب العتيبي، كلمة قال فيها إن "استذكار هذا اليوم هو اعتزاز بالجذور التي امتدت في أرجاء هذا الوطن الأبيّ، ولمسة وفاء لأجيال التأسيس الذين وطّدوا بنيان هذه الدولة القائمة على ديننا الإسلامي القويم، ورسخوا الوفاء للوطن على امتداده، والتلاحم والولاء الذي ربط هذه العلاقة القوية بمحبة وعطاء وإخلاص".