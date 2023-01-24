بالصور.. يالوفا عاصمة الينابيع الساخنة والمتاحف والطبيعة الساحرة

وتسمى المدينة أيضًا بـ"يلوا" وهي العاصمة والمدينة الأكثر أهمية بمحافظة يالوفا؛ حيث إنها من الجانب التاريخي تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، لذلك شهدت العديد من الحضارات مثل الفريجيين والرومان والحيثيين والبيزنطيين إضافة إلى العثمانيين، وتشتهر بحمامات الملوك والسلاطين ومتحف يالوفا ومتحف قصر كمال أتاتورك، إضافة إلى مجمع هرسك زاده أحمد باشا والكنيسة السوداء وغيرها من المعالم المهمة.