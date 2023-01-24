بالصور.. يالوفا عاصمة الينابيع الساخنة والمتاحف والطبيعة الساحرة

تقع محافظة يالوفا واحدة من المناطق الساحرة التي تمتلك الكثير من المناظر الطبيعية الرائعة التي تقبع في أحضان الطبيعة والجبال في هضبة الأناضول، وتمتد سواحلها على بحر مرمرة بطول 123 كلم.
وتسمى المدينة أيضًا بـ"يلوا" وهي العاصمة والمدينة الأكثر أهمية بمحافظة يالوفا؛ حيث إنها من الجانب التاريخي تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، لذلك شهدت العديد من الحضارات مثل الفريجيين والرومان والحيثيين والبيزنطيين إضافة إلى العثمانيين، وتشتهر بحمامات الملوك والسلاطين ومتحف يالوفا ومتحف قصر كمال أتاتورك، إضافة إلى مجمع هرسك زاده أحمد باشا والكنيسة السوداء وغيرها من المعالم المهمة.
وتعد المحافظة واحدة من أهم مراكز الاستشفاء والعلاج الطبيعي في تركيا والشرق الأوسط، وتحتوي على منتجعات حرارية وسط الوديان الخضراء وسفوح الجبال، ويحيطها بحر مرمرة وغابات رائعة.
وتربط المدينة بين 3 ولايات كبيرة ومركزية هي إسطنبول وإزمير وبورصة، مما أكسبها موقعًا مميزًا، كما تضم قصر المشي والذي تتوسطه شجرة الجميز القديمة التي تعد من أهم وأكثر المواقع التاريخية جمالًا وسحرًا ومجمع النباتات الذي يضم أشجارًا نادرة، بالإضافة إلى وادي لوتش في تركيا المخصص لمحبي التصوير.
وأصبحت المدينة محط أنظار المستثمرين والسياح خاصة بعد مشاريع النقل الكبرى والأنفاق التي افتتحت السنوات الأخيرة، وعلى رأسها جسر عثمان غازي رابع أطول جسر معلق في العالم.
كما تحتضن "يالوفا" الغابات البرية، والتي تضم "تيرمال" المكان المشهور بينابيعها المعدنية منذ أيام الرومان، وترتفع عن سطح البحر ما يقارب 10 أمتار وهي الأشهر، وتقع الينابيع الساخنة المشبعة بالأملاح والمعادن الطبيعية والكالسيوم.
ويوجد في المدينة عدد من البرك التاريخية الشهيرة؛ ومنها مغطس السلطان وحمام الوالدة وحمام قورشونلو التاريخي الذي يضم حوضًا للسباحة في الهواء الطلق، بالإضافة إلى الأحواض الداخلية والحمام البخاري كما تضم الغابة عددًا كبيرًا من الأشجار القديمة.