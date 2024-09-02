مسار دبي - الرياض يتصدر قائمة أكثر الرحلات الجوية مبيعاً في السعودية بإيرادات 2.5 مليار ريال

ومن المتوقع أن يسافر جواً هذا العام عدد قياسي قدره 4.7 مليارات شخص، بزيادة 200 مليون شخص مقارنة مع عام 2019، وذلك على الرغم من الضغوطات التي تواجهها صناعة الطيران حول العالم من ارتفاع الفائدة ومشكلات تتعلق بسلاسل التوريد فضلاً عن تكاليف البنية التحتية الباهظة.