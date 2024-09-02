مسار دبي - الرياض يتصدر قائمة أكثر الرحلات الجوية مبيعاً في السعودية بإيرادات 2.5 مليار ريال

كشف موقع "إيه في بانش" المتخصص في الطيران أن مسار دبي - الرياض باتجاه واحد تصدر أكثر الرحلات الدولية بيعاً للتذاكر في السوق السعودي بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي أي بقيمة 803 ملايين دولار تليها وجهة لندن - الرياض بقيمة 1.3 مليار ريال بما يقارب 398 مليون دولار إضافة إلى وجهة دبي - جدة 367 مليون دولار.
دولياً حقق المسار الجوي من سيدني إلى ملبورن في أستراليا إيرادات بقيمة 1.21 مليار دولار خلال عام 2023م.
وأشارت "أو إيه جي" إلى أن ستة من أكثر المسارات الجوية تحقيقاً للإيرادات هي مسارات محلية أو داخلية، بينما المسار الذي شهد أكبر زيادة في الإيرادات خلال ذلك الإطار الزمني بنسبة 416% هو المسار الدولي بين دبي والرياض.
ومن المتوقع أن يسافر جواً هذا العام عدد قياسي قدره 4.7 مليارات شخص، بزيادة 200 مليون شخص مقارنة مع عام 2019، وذلك على الرغم من الضغوطات التي تواجهها صناعة الطيران حول العالم من ارتفاع الفائدة ومشكلات تتعلق بسلاسل التوريد فضلاً عن تكاليف البنية التحتية الباهظة.
ومحلياً في السعودية استحوذت الخطوط السعودية على 41 % من إجمالي مبيعات تذاكر الرحلات الدولية البالغة 4.1 مليار دولار فيما جاءت شركة طيران ناس في المرتبة الثانية من حيث مبيعات تذاكر الرحلات الدولية بواقع 819 مليون دولار.
وجاءت طيران الإمارات في المركز الأول من رحلات الطيران الدولية في السوق السعودية بمبيعات 413 مليون دولار رغم أن رحلاتها للسعودية تتم عبر 4 مطارات فقط لكن أسعارها التنافسية وشبكة "الترانزيت" عبر مطار دبي يعدان السببين الرئيسين في حصولها على جزء من السوق السعودية.