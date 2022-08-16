الثقافة: 10 ملايين رحلة ثقافية للسعوديين في عام 2021 ونمو غير مسبوق

كشفت وزارة الثقافة في تقرير الحالة الثقافية الذي يصدر كل عامين في نسخته الثالثة بعنوان "الثقافة في الفضاء العام.. مستويات الحضور الثقافي في المساحات المفتوحة والأماكن العامة في المملكة"، عن ارتفاع غير مسبوق في الحراك الثقافي؛ معززًا بمشاركة المواطنين السعوديين في الأنشطة الثقافية المتنوعة بالمملكة.
وسجل التقرير عشرة ملايين ونصف المليون رحلة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021؛ مما يؤكد المشاركة الفعالة للمواطنين في الأنشطة وخاصة مع ارتفاع حصة السياحة الداخلية للسفر بمدن المملكة المختلفة.
وكشف التقرير عن تسجيل 58 هيئة وجمعية وناديًا متخصصًا في المجال الثقافي، مع إعلان الاكتشافات الأثرية وارتفاع عدد المشروعات الأثرية التي زادت على 23 مشروعًا ومبادرات "صون التراث"، وغيرها من العناصر الثقافية المشكلة لحضارة المملكة.
وسجل التقرير الثقافي بزيادة أعداد المؤسسات التجارية الثقافية؛ حتى بلغت 36 ألف مؤسسة، نصفها في التصميم والخدمات الإبداعية، وتوفر قرابة 4 آلاف مصنع للعمل في الأنشطة الصناعية ذات العلاقة بالثقافة، والتي يبرز النشاط الإبداعي في عمليات الإنتاج فيها.
ويسعى تقرير الحالة إلى تقديم قراءة منهجية لحالة الثقافة السعودية بخمسة معايير، أولها حالة منظومة المحافظة على التراث، ودعم الإبداع سواء في ممارسات التنمية المستدامة لموارد التراث أو توفر البنى التحتية من مرافق أو مساحات مفتوحة لممارسة الأنشطة الثقافية.