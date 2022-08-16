الثقافة: 10 ملايين رحلة ثقافية للسعوديين في عام 2021 ونمو غير مسبوق

كشفت وزارة الثقافة في تقرير الحالة الثقافية الذي يصدر كل عامين في نسخته الثالثة بعنوان "الثقافة في الفضاء العام.. مستويات الحضور الثقافي في المساحات المفتوحة والأماكن العامة في المملكة"، عن ارتفاع غير مسبوق في الحراك الثقافي؛ معززًا بمشاركة المواطنين السعوديين في الأنشطة الثقافية المتنوعة بالمملكة.