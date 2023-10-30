شاهد.. تفاصيل الأيام السعودية "السياحة والثقافة والإرث الحضاري" في قلب باريس

بدأ استقبال زوار "معرض الثقافة السعودية" الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية في مدينة باريس، ويستمر لمدة أسبوعين حتى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة العديد من الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والفعاليات والأنشطة التي تمثل الثقافة السعودية بمكوناتها المختلفة، في سبيل ترسيخ التبادل الحضاري وتجسير الأفكار، إلى جانب تعزيز حضور المبدعين السعوديين في المحافل الثقافية المحلية والعالمية.