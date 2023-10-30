شاهد.. تفاصيل الأيام السعودية "السياحة والثقافة والإرث الحضاري" في قلب باريس

بدأ استقبال زوار "معرض الثقافة السعودية" الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية في مدينة باريس، ويستمر لمدة أسبوعين حتى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة العديد من الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والفعاليات والأنشطة التي تمثل الثقافة السعودية بمكوناتها المختلفة، في سبيل ترسيخ التبادل الحضاري وتجسير الأفكار، إلى جانب تعزيز حضور المبدعين السعوديين في المحافل الثقافية المحلية والعالمية.
وتهدف المشاركة السعودية إلى تسليط الضوء على أهم المجالات الإبداعية السعودية المتميزة وتسويقها عالمياً.
وأعدت هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة برنامجاً حافلاً بالمشاركة مع هيئة التراث، وهيئة المكتبات وهيئة فنون الطهي وهيئة فنون العمارة والتصميم وهيئة الأزياء وهيئة الأفلام، بالإضافة إلى مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.
ويشهد الأسبوع الأول من المعرض إقامة 4 ندوات حوارية حول الرواية السعودية وصورة الآخر، وشخصيات الرواية في الأدب السعودي والفرنسي، ومستقبل صناعة الأزياء المحلية، وأمسيتين شعريتين، بالإضافة إلى عرض سبعة أفلام قصيرة من مسابقة ضوء لدعم الأفلام.
فيما سيشهد الأسبوع الثاني إقامة 8 ندوات وثلاث أمسيات شعرية، وعرض 5 أفلام قصيرة إلى جانب عرض الفيلم الوثائقي "طروق" الذي أنتجته هيئة الموسيقى وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وجلسة حوارية عن ميثاق الملك سلمان العمراني، وثلاثة عروض حول الحِرف اليدوية بوجهها الجديد، واللغة العامية للعمارة، بالإضافة إلى بناء القدرات والتقنيات في التراث، واستخدام التكنولوجيا لبناء القدرات في مجال التراث.
وتضم تجربة الزائر تعريفاً بمبادرة "ترجم" ومؤتمر الفلسفة ومهرجان الكتاب والقراء ومعرضاً فوتوغرافياً خاصاً بالباحث والفوتوغرافي الفرنسي تيري موجيه يشمل عرضاً لأبرز أعماله في منطقة الجنوب السعودي وكتبه المصورة وجناحاً خاصاً لمخطوطات نادرة، ومستنسخات أثرية وعرضاً لعدد من الأزياء المحلية؛ لتعزيز التبادل الثقافي بين المجتمعين السعودي والفرنسي، وعكس صورة المملكة بوصفِها وجهةً ثقافيةً متنوعة.