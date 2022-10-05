"السياحة": برنامج تدريب الطلاب والطالبات السعوديين بالخارج لا يسمح بالمرافقين

ويشمل برنامج التدريب السياحي الدولي 50 ألف شاب وشابة سعوديين خارج السعودية في فرنسا وبريطانيا وسويسرا وإسبانيا وأستراليا في أشهر المدارس المتخصصة بالسياحة دوليًّا، مثل: مدرسة لاغوش الدولية لإدارة الفنادق، والمدرسة السويسرية لإدارة الفنادق، ومعهد غليون للتعليم العالي، وكليات سيزار ريتز، ومعهد مونترو، ومدرسة أسيس للأعمال ومعهد هوتليير في لوزان.