"السياحة": برنامج تدريب الطلاب والطالبات السعوديين بالخارج لا يسمح بالمرافقين

كشفت وزارة السياحة عن موقف المرافقين للطلاب والطالبات السعوديين المتدربين بالخارج ضمن مشروع تدريب الشباب السعودي (رواد السياحة)، بالتعاون مع 10 كليات ومعاهد سياحة وضيافة في العالم.
ويشمل برنامج التدريب السياحي الدولي 50 ألف شاب وشابة سعوديين خارج السعودية في فرنسا وبريطانيا وسويسرا وإسبانيا وأستراليا في أشهر المدارس المتخصصة بالسياحة دوليًّا، مثل: مدرسة لاغوش الدولية لإدارة الفنادق، والمدرسة السويسرية لإدارة الفنادق، ومعهد غليون للتعليم العالي، وكليات سيزار ريتز، ومعهد مونترو، ومدرسة أسيس للأعمال ومعهد هوتليير في لوزان.
ويستهدف البرنامج تغطية الاحتياج في قطاع السياحة في السعودية، ويركز على 12 قطاعًا، حدَّدتها منظمة السياحة العالمية؛ لخلق مليون فرصة عمل في قطاع السياحة مناصفة بين الشباب والشابات.
وفي استفسار لأحد الطلاب عن وضع المرافقين للطالبات والطلاب بالخارج ردت وزارة السياحة بقولها: "البرنامج يشمل الرسوم كافة، ولا يسمح بوجود المرافقين"، وفق التغريدة على حساب وزارة السياحة.