صعود متواصل في 2023… الجواز السعودي إلى 82 دولة بلا فيزا... مؤشر "هانلي" يوثّق

كشف مؤشر "هانلي" العالمي في ترتيب جوازات السفر لعام 2023 عن تصدر الجواز الياباني قائمة الدول صاحبة أقوى جوازات السفر في العالم، فيما تبعتها دولتان آسيويتان أخريان هما سنغافورة وكوريا الجنوبية، وعربيا حققت الإمارات المركز الأول، وعالميًا في المركز الـ15 بمؤشر شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة، "هانلي".