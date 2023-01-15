صعود متواصل في 2023… الجواز السعودي إلى 82 دولة بلا فيزا... مؤشر "هانلي" يوثّق

كشف مؤشر "هانلي" العالمي في ترتيب جوازات السفر لعام 2023 عن تصدر الجواز الياباني قائمة الدول صاحبة أقوى جوازات السفر في العالم، فيما تبعتها دولتان آسيويتان أخريان هما سنغافورة وكوريا الجنوبية، وعربيا حققت الإمارات المركز الأول، وعالميًا في المركز الـ15 بمؤشر شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة، "هانلي".
ويتيح جواز السفر الياباني لحامله السفر إلى 193 وجهة حول العالم دون تأشيرة، فيما يمكن لمواطني كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية السفر إلى 192 وجهة دون الحصول على تأشيرة مسبقة.
وحلّت في المركز الثالث لمؤشر "هانلي" كل ألمانيا وإسبانيا بـ190 وجهة، ثم فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورج بـ189 وجهة لكل منها، وفي المركز الخامس حلّت دول النمسا والدنمارك وهولندا والسويد بـ188 وجهة.
بينما جاءت بريطانيا في المركز السادس بـ187 وجهة، وحلّت الولايات المتحدة سابقاً بـ186 وجهة.
وحلت الإمارات بالصدارة العربية وبإمكانية الوصول إلى 178 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة، ثم قطر المرتبة 55 بـ100 وجهة، ثم الكويت في الترتيب الـ57 بـ97 وجهة، تلتها البحرين في المركز الـ63 بـ87 وجهة.
وحلت السعودية وسلطنة عمان في المركز الـ65 بـ82 وجهة عالمية للدخول بلا فيزا مسبقة في صعود متواصل.