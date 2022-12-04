للمسافرين عبر مطار الملك خالد.. تغيير جميع صالات القدوم والمغادرة لشركات الطيران.. تعرف على الجديدة

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن تغييرات شاملة في صالات شركات الطيران القادمة والمغادِرة في الرحلات الدولية، وجاء التنبيه عبر منصة المطار الرسمية في "تويتر" كالتالي: