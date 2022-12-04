سياحة

للمسافرين عبر مطار الملك خالد.. تغيير جميع صالات القدوم والمغادرة لشركات الطيران.. تعرف على الجديدة

بدايةً من 5 ديسمبر
للمسافرين عبر مطار الملك خالد.. تغيير جميع صالات القدوم والمغادرة لشركات الطيران.. تعرف على الجديدة
خالد خليل
خالد خليل

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن تغييرات شاملة في صالات شركات الطيران القادمة والمغادِرة في الرحلات الدولية، وجاء التنبيه عبر منصة المطار الرسمية في "تويتر" كالتالي:

أعزاءنا المسافرين عبر #مطار_الملك_خالد الدولي نودّ التنويه عن خطة انتقال مشغلي خطوط الطيران للرحلات الدولية من الصالة 2 إلى الصالة 3 و4 حسب المراحل التالية:

- انتقال رحلات الخطوط السعودية إلى صالة رقم 4، وتشمل جميع الرحلات الدولية القادمة والمغادرة.

- انتقال الرحلات الدولية لخطوط أديل إلى صالة رقم 3 بدايةً من يوم 5 ديسمبر 2022.

- انتقال رحلات كل الشركات المنضمة إلى تحالف "سكاي تايمز" وطيران الشرق الأوسط اللبناني والملكية الهولندية إلى صالة 3 بداية من 6 ديسمبر 2022.

- انتقال جميع الرحلات الدولية لشركة "طيران ناس" إلى صالة 3 بداية من يوم 8 ديسمبر 2022.

الرياض
مطار الملك خالد الدولي

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