تنبيه للسعوديين.. تايلاند تعيد فرض رسوم دخول لكل زائر بدءًا من هذا التاريخ

أعلن وزير السياحة التايلاندي عن إعادة تحصيل رسوم دخول من الزائرين الأجانب، في أعقاب انتعاش حركة السياحة الوافدة.
وسيتم فرض رسوم على السائحين بمقدار 30 ريالًا سعوديًا أي ما يعادل 300 بات تايلاندي لكل سائح وافد جوًا، ومن المتوقع بدء سريان رسوم الدخول الجديدة ابتداءً من يونيو المقبل.
وشهدت تايلاند نموًا وصل 4% في عام 2022، وهو أسرع معدل في خمس سنوات مدعومًا بانتعاش قطاع السياحة وزيادة الاستهلاك المحلي مع توقعات بأن يصل عدد السياح الأجانب الوافدين إلى أكثر من 20 مليونًا في عام 2023، وقد بدأ قطاع السياحة الحيوي في الانتعاش عام 2022 مع وصول 11.15 مليون سائح أجنبي.