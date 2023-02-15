سياحة

تنبيه للسعوديين.. تايلاند تعيد فرض رسوم دخول لكل زائر بدءًا من هذا التاريخ

بعد الانتعاشة التي تشهدها البلاد وتحقيق نموًا وصل 4% في عام 2022
تنبيه للسعوديين.. تايلاند تعيد فرض رسوم دخول لكل زائر بدءًا من هذا التاريخ
AleksandarGeorgiev
خالد خليل
خالد خليل

أعلن وزير السياحة التايلاندي عن إعادة تحصيل رسوم دخول من الزائرين الأجانب، في أعقاب انتعاش حركة السياحة الوافدة.

وسيتم فرض رسوم على السائحين بمقدار 30 ريالًا سعوديًا أي ما يعادل 300 بات تايلاندي لكل سائح وافد جوًا، ومن المتوقع بدء سريان رسوم الدخول الجديدة ابتداءً من يونيو المقبل.

وشهدت تايلاند نموًا وصل 4% في عام 2022، وهو أسرع معدل في خمس سنوات مدعومًا بانتعاش قطاع السياحة وزيادة الاستهلاك المحلي مع توقعات بأن يصل عدد السياح الأجانب الوافدين إلى أكثر من 20 مليونًا في عام 2023، وقد بدأ قطاع السياحة الحيوي في الانتعاش عام 2022 مع وصول 11.15 مليون سائح أجنبي.

وزير السياحة التايلاندي
رسوم دخول

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