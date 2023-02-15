تنبيه للسعوديين.. تايلاند تعيد فرض رسوم دخول لكل زائر بدءًا من هذا التاريخ

وشهدت تايلاند نموًا وصل 4% في عام 2022، وهو أسرع معدل في خمس سنوات مدعومًا بانتعاش قطاع السياحة وزيادة الاستهلاك المحلي مع توقعات بأن يصل عدد السياح الأجانب الوافدين إلى أكثر من 20 مليونًا في عام 2023، وقد بدأ قطاع السياحة الحيوي في الانتعاش عام 2022 مع وصول 11.15 مليون سائح أجنبي.