"الإحصاء": نقل 88 مليون راكب بجميع المطارات في 2022

كما سجّلت النشرة أن أعلى وجهة دولية مغادرة بحسب عدد الرحلات كانت مصر في عام 2021، ثم تصدرت الإمارات في عام 2022، وكانت مصر أيضًا في صدارة أعلى وجهة دولية مغادرة بحسب عدد الركاب، ثم جاءت الإمارات لتتصدر الترتيب في عام 2022.