"الإحصاء": نقل 88 مليون راكب بجميع المطارات في 2022

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الرحلات الدولية والداخلية بلغ 88 مليون راكب، بمعدل ارتفاع وصل إلى 82% عن عام 2021م.
وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات النقل الجوي في المملكة لعام 2022م أن عدد منشآت أنشطة النقل الجوي بلغ 1443 منشأة شاملة النقل الجوي للركاب، والنقل الجوي للبضائع والخدمات المتصلة مسجلة ارتفاعًا بمعدل 20%عن عام 2022 بالنقل ومناولة البضائع، وأنشطة دعم النقل الأخرى.
وأشارت إلى أن عدد المشتغلين الذكور في أنشطة النقل الجوي بشكل عام وصل إلى 28 ألف عامل بزيادة بلغت 38%، فيما بلغ عدد المشتغلات الإناث 4 آلاف عاملة بزيادة بلغت 70%عن عام 2021م.
وكشفت نشرة إحصاءات النقل الجوي عن ارتفاع عدد الرحلات الجوية بنسبة 41%، وكانت الحصة الأكبر للخطوط الجوية السعودية بما يقارب 283 ألف رحلة، فيما بلغ متوسط الرحلات اليومية الدولية نحو 29.131 ألف رحلة، ومتوسط الرحلات اليومية القادمة والمغادرة في المطارات الداخلية نحو 6 آلاف رحلة.
وجاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي كأعلى المطارات كثافة مسجلًا 32 مليون راكب، فيما كان عدد رحلات الطيران الخاص 64 ألف رحلة مرتفعًا عن عام 2021 بمعدل 41%، وبلغ عدد الدول التي ارتبطت بها مطارات المملكة 56 دولة، بزيادة 10 دول عن عام 2021م.
كما سجّلت النشرة أن أعلى وجهة دولية مغادرة بحسب عدد الرحلات كانت مصر في عام 2021، ثم تصدرت الإمارات في عام 2022، وكانت مصر أيضًا في صدارة أعلى وجهة دولية مغادرة بحسب عدد الركاب، ثم جاءت الإمارات لتتصدر الترتيب في عام 2022.