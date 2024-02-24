غدًا.. افتتاح أول سوق للسفر السعودي في قلب الرياض بمشاركة 20 دولة

ينطلق، غدًا الأحد، أولُ سوق للسفر السعودي في الرياض، ويمتدُّ لثلاثة أيام، بمشاركة دولية واسعة تتخطّى 20 دولة، وأكثر من 45 شريكًا من القطاع الحكومي الدولي والخاص؛ حيث يمثّلون أهمَّ الأسواق الخارجية التي تهمّ المسافر السعودي والمقيمين بالمملكة.
ويُقام المعرض في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض بطريق الملك عبدالله في وسط الرياض، ويستقبل الزوّارَ من الساعة الثانية عصرًا إلى العاشرة مساءً.
ويشهد المعرضُ أكثرَ من 300 تجربة وباقة سياحية فريدة جاهزة للعرض أمام الجمهور، ومجموعة من العروض التفاعلية التي تعكس العمقَ السياحي للسعودية، وتنوّعها الطبيعي والمناخي، والتجارب الفريدة والخيارات المتعدّدة، وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي يتميّز بها المجتمع السعودي الأصيل، مع مجموعة واسعة من الفعاليات النوعية والعالمية.
وقال محمد الحربي المدير التنفيذي للشركة المنظمة لفعاليات المعرض: إن المملكة العربية السعودية تسجّل نموًّا سياحيًّا فاق التوقعات؛ حيث حقّقت 100 مليون زيارة محلية ودولية في العام الماضي، شملت السياح، والمعتمرين، ورواد الأعمال، كما ارتفع عدد الزوار الدوليين لأرقام قياسية، هو الأعلى على الإطلاق، لافتًا إلى أن السعودية تعدُّ أكبر الدول استثمارًا في السياحة على المستوى الدولي.
وأضاف" الحربي": نستقبل العالم في قلب الرياض لنعرض كنوز المملكة السياحية، وما تقدّمه من خدمات وفرص واعدة لتمكين الاستثمار، ولبناء العديد من الشراكات والاتفاقيات مع أهم العلامات المرموقة عالميًّا.
ولفت "الحربي" إلى أنّ المشاركة الدولية تتخطّى 20 دولة؛ منها المملكة العربية السعودية، وجورجيا، والبحرين، وتركيا، والهند، والأردن، ومصر، وسوريا، وألبانيا، والإمارات، وهنغاريا، وكازاخستان، وسريلانكا، والمالديف، وروسيا، وتونس، وغيرها من الدول.
وأعلن سوقُ السفر السعودي استقبالَه للعديد من رجال الأعمال ورواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم العربي؛ حيث من المتوقّع وصول ما يقارب الألف إعلامي وبلوجر لتغطية سوق السفر السعودي لأول مرة؛ مما تعدُّ فرصة مذهلة للتعريف بالمقومات السياحية والمنتجات والخدمات والتجارب السياحية التي تزخر بها المملكة؛ الأمر الذي يسهم في الترويج السياحي وزيادة تدفُّق السياح من الأسواق المصدرة إلى السعودية والعكس، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتعدّدة التي تتبنّاها الاستراتيجية السعودية للسياحة للمساهمة في تحقيق المستهدفات الاستثمارية للقطاع السياحي في سياق مستهدفات الرؤية المباركة، كما أنها منصة لتبادل المعرفة وتوسيع الشبكات التجارية في صناعة السياحة.