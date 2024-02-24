غدًا.. افتتاح أول سوق للسفر السعودي في قلب الرياض بمشاركة 20 دولة

وقال محمد الحربي المدير التنفيذي للشركة المنظمة لفعاليات المعرض: إن المملكة العربية السعودية تسجّل نموًّا سياحيًّا فاق التوقعات؛ حيث حقّقت 100 مليون زيارة محلية ودولية في العام الماضي، شملت السياح، والمعتمرين، ورواد الأعمال، كما ارتفع عدد الزوار الدوليين لأرقام قياسية، هو الأعلى على الإطلاق، لافتًا إلى أن السعودية تعدُّ أكبر الدول استثمارًا في السياحة على المستوى الدولي.