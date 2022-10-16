"إثراء" تعرض نسخة من "مقتنيات نبوية شريفة" في معرض الهجرة

ويستمر المعرض لمدة تسعة شهور ثم ينتقل إلى كل من (الرياض وجدة والمدينة المنورة)، ثم إلى عدد من مدن العالم بهدف تسليط الضوء على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة.