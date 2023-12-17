"الطيران المدني": "مطار المؤسس" يتصدر الأداء في نوفمبر 2023

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن تصدر مطار الملك عبدالعزيز لجميع مطارات المملكة في تقريرها الشهري لشهر نوفمبر 2023م، وفقاً لـ11 معياراً أساسياً لقياس الأداء، حيث تصدر في التقرير: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار الأحساء، ومطار القريات المراكز الأولى.
وقسمت الهيئة المطارات إلى خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً، وحصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فيها على المركز الأول بنسبة التزام 91%، بينما جاء ثانياً مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام 82%.
وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 91% حيث تفوق مطار الملك فهد الدولي على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في نسب تحقيق المعايير.
وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي تشمل أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 91%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانياً بنسبة التزام 82%، وحصل مطار الأحساء على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية، حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.