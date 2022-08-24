المركزي السعودي: 303 ملايين ريال قيمة حجز الفنادق بالمملكة في أسبوع واحد

أظهرت نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، خلال المدة من 14 - 22 أغسطس 2022، أن إنفاق المستهلكين على الفنادق 793.000 عملية حجز بقيمة 303 ملايين ريال، وأما المطاعم والمقاهي فقد بلغت قيمة الإنفاق ليبلغ 1.497 مليار ريال، يليه الإنفاق على الأطعمة والمشروبات ليبلغ 1.41 مليار ريال، فيما سجل الإنفاق على التعليم أكبر نسبة ارتفاع بلغت 114.3% ليبلغ 267.3 مليون ريال مع اقتراب بدء العام الدراسي.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 14 - 22 أغسطس 2022، ما قيمته 138 مليون عملية، بقيمة 10 مليار ريال
- بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.462.000 بقيمة 700.145.000 ريال
- بلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.065.000 بقيمة 356.646.000 ريال
- بلغ عدد العمليات في التعليم 85.000 بقيمة 267.325.000 ريال
- بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 715.000 بقيمة 237.829.000 ريال
- بلغ عدد العمليات في محطات الوقود 11.738.000 بقيمة 658.670.000 ريال
- بلغ عدد العمليات في الصحة 6.147.000 بقيمة 650.677.000 ريال
- بلغ عدد العمليات في الأثاث 927.000 بقيمة 285.937.000 ريال
- بلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.165.000 بقيمة 90.852.000 ريال
- بلغ عدد العمليات في المجوهرات 189.000 بقيمة 170.818.000 ريال
- بلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 17.172.000 بقيمة 1.102.792.000 ريال
- بلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.806.000 بقيمة 251.852.000 ريال
- بلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 32.607.000 بقيمة 1.410.452.000 ريال
- بلغ عدد العمليات في الاتصالات 399.000 بقيمة 80.247.000 ريال
- بلغ عدد العمليات في النقل 1.914.000 بقيمة 620.336.000 ريال
- بلغ عدد العمليات الأخرى 17.601.000 بقيمة 1.505.199.000 ريال.