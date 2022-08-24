المركزي السعودي: 303 ملايين ريال قيمة حجز الفنادق بالمملكة في أسبوع واحد

أظهرت نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، خلال المدة من 14 - 22 أغسطس 2022، أن إنفاق المستهلكين على الفنادق 793.000 عملية حجز بقيمة 303 ملايين ريال، وأما المطاعم والمقاهي فقد بلغت قيمة الإنفاق ليبلغ 1.497 مليار ريال، يليه الإنفاق على الأطعمة والمشروبات ليبلغ 1.41 مليار ريال، فيما سجل الإنفاق على التعليم أكبر نسبة ارتفاع بلغت 114.3% ليبلغ 267.3 مليون ريال مع اقتراب بدء العام الدراسي.