بمشاركةٍ سعودية.. افتتاح مؤتمر المطارات العالمية في مسقط و"ذا لاين" أبرز العروض

ويُنظر إلى "ابتكار المطارات" على أنه حدث عالمي رائد يجسد جوهر التحول ويسعى إلى أفكار خارجة عن المألوف. كما أنه منصة لمغيري قواعد اللعبة والمبتكرين والشركات الناشئة وألمع العقول في مجال التكنولوجيا لعرض أفكارهم وحلولهم الثورية، والتي لديها القدرة على إحداث ثورة في مستقبل المطارات.