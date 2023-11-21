بمشاركةٍ سعودية.. افتتاح مؤتمر المطارات العالمية في مسقط و"ذا لاين" أبرز العروض

يفتتح اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 مؤتمر ومعرض المطارات العالمية المبتكرة في مسقط، تحت عنوان "كشف المستقبل"، بمشاركة السعودية وأكثر من 400 من قادة المطارات والرؤساء التنفيذيين والمندوبين، وأكثر من 30 عارضًا و60 متحدثًا.
وسيناقش المجتمعون على مدار يومين أحدث الاتجاهات والتطورات والابتكارات التكنولوجية في قطاع المطارات؛ وذلك عبر 23 جلسة ما بين عروض مرئية وجلسات نقاشية.
ويتضمن اليوم الأول 12 جلسة بين عروض وجلسات نقاشية أبرزها تتناول جاهزية قادة الابتكار ويشارك فيها الرؤساء التنفيذيون لمطار تركيا وميلان وشركة فينيسي التي تدير أبرز المطارات في أمريكا وأوروبا وآسيا.
بينما ستتطرق جلسة أخرى إلى أهمية الابتكار ومستقبل المطارات، وسيشارك فيها ممثلون من جوجل وأمازون وسيسكو وإيديميا. كما ستناقش جلسة أخرى كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة السفر في المطارات.
أما أبرز العروض فهو عرض المصمم الإيطالي فوكاسز، وهو من أبرز المصممين والمعماريين في العالم وهو الفائز بتصميم أحد مشاريع نيوم في المملكة العربية السعودية (The Line) ومصمم مركز المؤتمرات في روما الإيطالية ومصمم عدد من مطارات العالم.
وسيتخلل برنامج المؤتمر والمعرض المصاحب دعوة للمؤسسات الثلاث الناشئة الفائزة في مسابقة "إيروهاك مطارات عمان" التي تم تنفيذها خلال الربع الأخير من هذا العام لاستعراض ابتكاراتها الفائزة أمام هذا العدد الكبير من صناع القرار في قطاع المطارات.
ويُنظر إلى "ابتكار المطارات" على أنه حدث عالمي رائد يجسد جوهر التحول ويسعى إلى أفكار خارجة عن المألوف. كما أنه منصة لمغيري قواعد اللعبة والمبتكرين والشركات الناشئة وألمع العقول في مجال التكنولوجيا لعرض أفكارهم وحلولهم الثورية، والتي لديها القدرة على إحداث ثورة في مستقبل المطارات.