4 أمور تجذب السائحين الأمريكيين للسعودية.. وتنبيه وحيد

هذه الأسئلة مردود عليها بالكثير من المعلومات؛ منها: أن المملكة تتمتّع بتنوع في مسطحاتها ومناطقها الطبيعية بشكل مذهل، وجغرافيًّا تغلب الصحراء على مساحة البلاد، لكن هناك منطقة جبال عسير التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف متر في جنوب غرب المملكة، ومنطقة آزور للشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وواحة الهفوف المليئة بالنخيل، وأسواق التوابل في جدة؛ وفق البي بي سي.