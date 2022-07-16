4 أمور تجذب السائحين الأمريكيين للسعودية.. وتنبيه وحيد

الكثير من التساؤلات مثل: ما الأشياء التي يمكن زيارتها في السعودية؟ ولم قد يفكر السائح الأمريكي في السفر إليها؟.
هذه الأسئلة مردود عليها بالكثير من المعلومات؛ منها: أن المملكة تتمتّع بتنوع في مسطحاتها ومناطقها الطبيعية بشكل مذهل، وجغرافيًّا تغلب الصحراء على مساحة البلاد، لكن هناك منطقة جبال عسير التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف متر في جنوب غرب المملكة، ومنطقة آزور للشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وواحة الهفوف المليئة بالنخيل، وأسواق التوابل في جدة؛ وفق البي بي سي.
تطل مدينة جدة على البحر الأحمر، وهي ثاني أكبر المدن السعودية بعد العاصمة الرياض، وهي اليوم بوتقة تنوع ثقافي تضم كل الأعراق الموجودة في منطقة البحر الأحمر.
وتتمتع المدينة بطقس دافئ ومناطق مفتوحة في الهواء، فتجد فيها المصريين والشوام "أبناء الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا"، ويعمل الخياطون اليمنيون في محالهم لوقت متأخر، في حين تجلس نسوة من الصومال وإريتريا وجيبوتي لبيع التوابل في الأسواق وفي الشوارع الخلفية للمدينة القديمة، كما توجد منتجعات شاطئية حيث رياضات الغطس التي استمرت رغم تدمير الشعاب المرجانية في السنوات الأخيرة.
وتقع جبال عسير في جنوب غرب المملكة، وهذه المنطقة أخّاذة وممتعة حتى في أوج الصيف، والحكومة السعودية تعمل على تطوير رياضات تسلق الجبال والتحليق بالمظلات في منطقة جبال عسير، كما يوجد فيها خندق وادي الحبالة الذي يستمدّ اسمه من الحبال التي استُخدمت لإنزال البضائع للسكان الذين كانوا يعيشون في القرى على المنحدرات، ويمكن فيها رؤية مناظر خلابة للجبال التي تتدرج وتنحدر باتجاه البحر الأحمر.
بقايا الآثار النبطية الموجودة في المنطقة لها شكل مميز يختلف عن نظيرتها المحفورة في منطقة بترا في الأردن، وكذلك عن البيئة الصحراوية الجميلة المحيطة بها، وتقع هذه البقعة في منطقة الحجاز ولكن الخطة السياحية التي رصدت لأجلها مليارات الدولارات تنوي وضع مدائن صالح على خريطة المزارات في المملكة.
تغطي أشجار النخيل مساحات شاسعة من واحة الهفوف الواقعة في شرق المملكة، ويُقال: إنها الأكبر من نوعها في العالم، وبها مساحات أخّاذة من الخضرة والحدائق.
لكن المقصد الأكثر جاذبية هو مجمع الكهوف بداخل جبل القارة، الذي أدرجته منظمة اليونسكو عام 2018 ضمن مناطق التراث العالمي.
ولا يجوز تصوير النساء في الأماكن العامة؛ لأن ثقافة السعوديين هي الاحتشام والمحافظة على النساء، خاصة عند ظهور الكاميرات والهواتف عليك توخي الحذر عند حمل هذه الأجهزة.