"السياحة": إطلاق برنامج "أبجد" لتطوير المواهب السعودية في 26 فندقًا عالميًا بالمملكة

وعلقت الأميرة نورة بنت خالد آل سعود مديرة إدارة شراكات برامج التعليم والتطوير في وزارة السياحة في المملكة: "يسعدنا أن تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية تشهد دائمًا على الجهود الهائلة التي تبذلها مجموعات الفنادق العالمية، حيث إنها تشارك وتقدم جهودًا مكثفة في إطار تطوير وتدريب المواطنين السعوديين، وتعمل على رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، وتضع هذه الرؤية في طليعة أهدافها، ونحن نلتزم بدورنا بدعم فرص التعليم والتدريب المهمة جدًا لنجاح بيئات العمل الديناميكية والمتنوعة ثقافيًا".