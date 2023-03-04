تعزز مكانتها السياحية.. "دبي" تعج بالفعاليّات في الإجازات الرسمية والأعياد

يعود تاريخ مدينة حتا بحسب المؤرخين إلى نحو 3000 عام، إذ كانت تُسمى قديمًا باسم "الحجرين" نسبة إلى الجبلين القابعين على حدودها الجنوبية والشمالية، ما يجعلها أحد أقدم المناطق التاريخية في الإمارات. كما تُسهم الجبال في تشكيل معالم جذابة أخرى منها البحيرات والوديان والسدود، ما يجعلها أقرب إلى لوحة طبيعية يتعانق فيها التاريخ الضارب بعمقه والمناظر الطبيعية الخلابة، ومقصدًا لعشاق السباحة والتخييم والتجديف.