تعزز مكانتها السياحية.. "دبي" تعج بالفعاليّات في الإجازات الرسمية والأعياد

تعج مدينة دبي في الإجازات الرسمية والأعياد الوطنية بعديد الفعاليّات الترفيهية العالمية التي تجعل من الإجازة فرصة للتسوق والبهجة، فالعروض الترويجية التي تملأ مراكز التسوق المختلفة والفنادق والمطاعم ما يشجع السياح على الإقامة والسياحة والتسوق.
وتشكل بيئة التسوق في دبي محفزًا حيويًا للمتسوقين والزوار خلال الإجازات السنوية أو الأعياد الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتلبي دبي تطلعات جميع المتسوقين لما تتميز به من تنوع في المنتجات سواء كانت مجموعات كلاسيكية أو أحدث صيحات الموضة، وعلى الرغم من التغييرات التي يشهدها قطاع الأزياء الراقية والمنتجات الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتطور العلامات التجارية باستمرار لتلبية احتياجات مختلف شرائح المتسوقين.
وتتميز مجموعة الحبتور سيتي الفندقية بموقع مثالي على طريق الشيخ زايد الشرياني وعلى خلفية قناة دبي المائية، وتتمتع بسهولة الوصول إليها عبر البر عبر شارع الشيخ زايد والبحر عبر سيارات الأجرة المائية الحصرية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات وعن طريق الجو عن طريق مهبط طائرات الهليكوبتر الخاص بها. يمكن للضيوف الاستمتاع بأكثر من 30 موقعًا ترفيهيًا.
تعرف على نمط الحياة التقليدية الذي كان سائدًا في دبي منذ منتصف القرن التاسع عشر من خلال زيارة حي الفهيدي التاريخي. يقع هذا الحي على طول خور دبي ويُعد أحد أبرز المواقع التراثية في المدينة.
ويضم حي الفهيدي مجموعةً كبيرة من النشاطات الثقافية، والمتاحف، والمعارض الفنية، والفعاليّات والمطاعم التقليدية. اطّلع على جدول فعاليّات دبي لاكتشاف أروع الأنشطة التي تُقام في حي الفهيدي، وأبرزها معرض سكّة الفنّي وأسبوع التراث.
يعد "ذي بوينت" دبي وجهةً مثالية للتسوق والترفيه وتبعد نحو 4 كلم عن ساحل دبي في نخلة جميرا وتضم مجموعةً من المرافق الترفيهية والمطاعم مع أروع الإطلالات.
وتشمل "ذي بوينت" أكثر من 50 مطعمًا ومقهى شعبيًا مثل "مشيكو" و"الصفدي" ومقهى "أرابيكا"، وغيرهم الكثير، فضلاً عن متاجر لشراء أجمل الهدايا التذكارية. تناول أشهى المأكولات وسط إطلالات على الواجهة البحرية ثم شاهد أحدث الأفلام بينما يستمتع الأطفال بوقتهم في المرافق الترفيهية.
وتضم "دبي باركس آند ريزورتس" ثلاث مدن ملاهٍ وحديقة مائية تمنحكم تجربة شيّقة لا تضاهى. كما يمكن للزوار الحصول على قسطٍ من الترفيه مع أكثر من 100 معلم ولعبة ممتعة في "موشنجيت دبي"، و"بوليوود باركس دبي"، و"ليجولاند دبي" و"حديقة ليجولاند المائية".
وتُعد "موشنجيت دبي" أكبر مدينة ملاهٍ مستوحاة من هوليوود في المنطقة، إذ تقدّم للزوّار فرصة استكشاف استوديوهات الأفلام المرموقة مثل "كولومبيا بيكتشرز" و"دريم ووركس أنيميشن" و"لايونزجيت".
بعيدًا عن المباني الشاهقة وصنوف الحياة العصرية تقبع مدينة حتا أبرز الوجهات السياحية الجبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا على بُعد 130 كيلومترًا جنوب شرق إمارة دبي. وأسهم مناخ حتا المتميز وموقعها الجغرافي الخلاب المرتفع عن سطح الأرض، في أن تتحول إلى قبلة السائحين الباحثين عن الراحة والاسترخاء وللمغامرين.
يعود تاريخ مدينة حتا بحسب المؤرخين إلى نحو 3000 عام، إذ كانت تُسمى قديمًا باسم "الحجرين" نسبة إلى الجبلين القابعين على حدودها الجنوبية والشمالية، ما يجعلها أحد أقدم المناطق التاريخية في الإمارات. كما تُسهم الجبال في تشكيل معالم جذابة أخرى منها البحيرات والوديان والسدود، ما يجعلها أقرب إلى لوحة طبيعية يتعانق فيها التاريخ الضارب بعمقه والمناظر الطبيعية الخلابة، ومقصدًا لعشاق السباحة والتخييم والتجديف.
وتضم المدينة عشرات المناطق المتنوعة بين التراثية والحديثة ما جعلها أكثر جذبًا للسائحين والباحثين عن أخذ قسط من الراحة.