مهرجان دبي للمأكولات يحتضن في دورته العاشرة أنشطة وفعاليات متنوعة

الحدير بالذكر أن عدد المطاعم في دبي ارتفع من 5.500 مطعم في عام 2013 إلى أكثر من 13 ألف مطعم في عام 2023، في مواكبة للطابع العالمي للمدينة التي تحتضن جاليات من أكثر من 200 جنسية متنوعة الثقافات ومتعددة الأذواق، مع انتشار عربات المأكولات الخفيفة والمطاعم الشاطئية.