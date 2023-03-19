مهرجان دبي للمأكولات يحتضن في دورته العاشرة أنشطة وفعاليات متنوعة

تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات 21 إبريل، وتستمر حتى 7 مايو 2023. وتضم نسخة هذا العام أنشطة وفعاليات متنوعة، بمشاركة عدد من المطاعم والمقاهي والطهاة؛ ليقدم تجارب طهي ومفاهيم محلية وعالمية في مجال إعداد الطعام على مدار 17 يومًا.
الحدير بالذكر أن عدد المطاعم في دبي ارتفع من 5.500 مطعم في عام 2013 إلى أكثر من 13 ألف مطعم في عام 2023، في مواكبة للطابع العالمي للمدينة التي تحتضن جاليات من أكثر من 200 جنسية متنوعة الثقافات ومتعددة الأذواق، مع انتشار عربات المأكولات الخفيفة والمطاعم الشاطئية.
ويتضمن مهرجان دبي للمأكولات، الذي تُنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، العديد من الفعاليات، من بينها أسبوع دبي للمطاعم، الذي انطلقت فعالياته في عام 2016، ويستمر هذا العام بتوفير تجارب لتناول الطعام.
كما حققت المطاعم الجديدة والناشئة نموًّا لافتًا، يعكس مدى الازدهار الذي حققه قطاع المطاعم في دبي.