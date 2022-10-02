تعاون "سياحي ثقافي" لتدريب 2000 مرشد على احترافية الأداء

أتمّت وزارتا الثقافة والسياحة إعداد 28 مادة تدريبية لمواقع التراث الثقافي والمسارات السياحية الثقافية بالمملكة؛ بهدف إثراء المحتوى المقدم للمرشدين السياحيين لتوفير تجربة سياحية مميزة؛ من خلال رفع كفاءتهم وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة عن مختلف مواقع التراث الثقافي في المملكة والمسارات السياحية الثقافية، وتعريفهم بالعمق التاريخي الثقافي الذي يميز كلًّا منها.