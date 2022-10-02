سياحة

تعاون "سياحي ثقافي" لتدريب 2000 مرشد على احترافية الأداء

28 مادة منوعة تشمل المسارات الثقافية لتوفير تجربة سياحية مميزة
تعاون "سياحي ثقافي" لتدريب 2000 مرشد على احترافية الأداء
خالد خليل
خالد خليل

أتمّت وزارتا الثقافة والسياحة إعداد 28 مادة تدريبية لمواقع التراث الثقافي والمسارات السياحية الثقافية بالمملكة؛ بهدف إثراء المحتوى المقدم للمرشدين السياحيين لتوفير تجربة سياحية مميزة؛ من خلال رفع كفاءتهم وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة عن مختلف مواقع التراث الثقافي في المملكة والمسارات السياحية الثقافية، وتعريفهم بالعمق التاريخي الثقافي الذي يميز كلًّا منها.

وتوفر تلك المبادرة مصادر المعلومات الدقيقة والموثقة الخاصة بمواقع التراث الثقافي في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار دور وزارة الثقافة ممثلة في هيئتي التراث والمتاحف الداعم للتراث الوطني، وانطلاقًا من مرجعيتها ومسؤولياتها تجاه الحفاظ على ذلك التراث، والتوعية بأهميته وبقيمته الحضارية.

ويستفيد من ذلك المحتوى 2000 متدرب ومتدربة في المرحلة الأولى؛ حيث تسعى وزارة السياحة للارتقاء بمهنة الإرشاد السياحي بالمملكة.

وزارة السياحة
وزارة الثقافة
السياحة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org