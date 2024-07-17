ماذا تعني عودة التأشيرة السياحية بعد توقفها.. الأبواب تفتح لأكثر من 60 دولة

أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب، أن المملكة ستبدأ في إصدار التأشيرة السياحية بعد شهر من الآن بعدما تم وقف التأشيرة خلال موسم الحج الماضي.
وأكد أن المملكة بدأت في إصدار التأشيرات الإلكترونية بـ 49 دولة في 2019 واختيار هذا العدد لأن هذه الدول تمثل 80% من عدد المسافرين في العالم والإنفاق السياحي وتمت إضافة أكثر من 15 دولة.
وتستقبل السعودية السياح من جميع أنحاء العالم عن طريق نظام تأشيرات الدخول الإلكتروني الذي يسمح بالحصول على تأشيرة زيارة متعددة لغرض السياحة تصل إلى عام كامل وبمدة متواصلة تصل إلى 90 يوماً.
ويمكن الحصول على تأشيرة زيارة لغرض السياحة عبر الإنترنت من خلال بوابة التأشيرة السياحية الإلكترونية، أو عند وصولهم إلى السعودية من خلال منافذ إصدار التأشيرات في منطقة الجوازات.
والدول المسموح لمواطنيها الدخول هي: الولايات المتحدة، وكندا، وسويسرا، وآيرلندا، وليختنشتاين، وليتوانيا، وموناكو، وأندورا، وروسيا، ومالطا، والجبل الأسود، وسان مارينو، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، وبولندا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، وإسبانيا، والسويد، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، والنرويج، ولوكسمبورغ، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وسلوفينيا، وهولندا، وهنغاريا، وأيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وبروناي، واليابان، وسنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وكازاخستان، والصين (هونغ كونغ وماكاو وتايوان) وأوقيانوسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا.