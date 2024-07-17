ماذا تعني عودة التأشيرة السياحية بعد توقفها.. الأبواب تفتح لأكثر من 60 دولة

والدول المسموح لمواطنيها الدخول هي: الولايات المتحدة، وكندا، وسويسرا، وآيرلندا، وليختنشتاين، وليتوانيا، وموناكو، وأندورا، وروسيا، ومالطا، والجبل الأسود، وسان مارينو، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، وبولندا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، وإسبانيا، والسويد، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، والنرويج، ولوكسمبورغ، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وسلوفينيا، وهولندا، وهنغاريا، وأيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وبروناي، واليابان، وسنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وكازاخستان، والصين (هونغ كونغ وماكاو وتايوان) وأوقيانوسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا.