شاهد بالصور.. هذه أهم 8 أماكن سياحية تجذب السعوديين ومشجعي الأخضر في كأس العالم بقطر

وتعد المدينة نموذجاً لتجارب الحياة العصرية المتكاملة والفريدة من نوعها ودرب لوسيل، ويعدّ وجهة حيوية متنوعة وفريدة من نوعها للتسوق والعمل والسكن، حيث تبرز تجربة داون تاون لوسيل المميزة وجزيرة المها تتضمن الجزيرة سلسلة من المطاعم الفاخرة ضمن العلامات العالمية، ومنطقة لوسيل ونتروندر لاند ويضم 50 لعبة ووجهة ترفيهية، وجزيرة قطيفان الشمالية، وهي أول جزيرة ترفيهية في دولة قطر، تعتبر جزيرة قطيفان الشمالية من أبرز المشاركين في توفير أماكن إقامة مميزة لمشجعي كرة القدم، وذلك من خلال تجهيز مخيم فندقي يتآلف من 1800 خيمة عربية فاخرة التصميم ومجهزة وتقدم جميع الخدمات الفندقية.