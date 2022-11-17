شاهد بالصور.. هذه أهم 8 أماكن سياحية تجذب السعوديين ومشجعي الأخضر في كأس العالم بقطر

تنطلق منافسات كأس العالم لكرة القدم في الأحد 20 نوفمبر 2022 مع استعدادات كاملة لحفل الافتتاح الأسطوري كما يطلق عليه، وحتى اللحظة فإن الفنادق في قطر تشهد مستويات إشغال كاملة العدد على وقع ارتفاع تدفقات السياح والزوار إلى قطر قبل وخلال فترة البطولة الأبرز دوليًا.
ومع استمرار العد التنازلي لانطلاق البطولة، اقتربت مبيعات تذاكر كأس العالم من 3 ملايين تذكرة، حيث تصدّرت دول قطر والولايات المتحدة والسعودية وإنجلترا والمكسيك والإمارات والأرجنتين وفرنسا والبرازيل وألمانيا، أعلى معدلات الطلب على التذاكر.
ومع قرب انطلاق العرس العالمي هناك وجهات سياحية تجذب مئات الآلاف من الزوار ومشجعي الفرق الرياضية المشاركة في كأس العالم، وأهم تلك الوجهات نوردها في سياق التقرير التالي:
الحي الثقافي كتارا أحد أكبر المشاريع ذات الأبعاد الثقافية المتعددة للتعرّف على ثقافات العالم عبر مسارحها الرائعة وقاعات الاحتفالات الموسيقية وقاعات العرض ومرافق أخرى متطوّرة، وبذلك تهدف كتارا إلى الريادة في مجال النشاطات الثقافية المتعددة، حيث تستضيف المهرجانات وورش أعمال والمعارض والفعاليات على المستوى العالمي الإقليمي، وتضم كتارا "21 هاي ستريت"، وهي وجهة بالغة الفخامة والروعة، وتتميز بنظامها الفريد في تكييف الهواء بالأماكن المفتوحة وتضم داخلها متجر "غاليري لافييت" الشهير.
جزيرة اصطناعية تقع بالقرب من منطقة الخليج الغربي. وتحتوي على مراسٍ من الطراز المتوسط تصطف على جانبيها اليخوت العالمية، وتضم أبراجًا سكنية وفلل وفنادق فاخرة، كأحد معالم الجذب الشهيرة بفضل أناقتها وتصاميمها الجذابة مثل "الريفيرا العربية".
يعيد إحياء المنطقة التجارية القديمة في الدوحة بأسلوب معماري جديد، وتضم أكثر من 100 مبنى من بينها عقارات تجارية وسكنية، بالإضافة إلى عروض التسوّق والعروض الثقافية، وتتميز الهندسة المعمارية بأنها مستوحاة من تراث قطر، ويهدف المشروع بأكمله إلى نمط التطوير الذي ينخفض فيه استهلاك الطاقة في الدوحة، وهو مركز ثقافي للمواهب الإقليمية والدولية وتحكي متاحف مشيرب قصة أربعة بيوت تاريخية رائعة في مشيرب قلب الدوحة منها.
يعبر عن ما يتميز به البيت القطري بطابعه الثري بأخلاق العائلة وعاداتها الاجتماعية وتقاليدها وذكرياتها القديمة عبر مر السنين وبيت الشركة، وهو المكان الخاص بأول شركة نفط في قطر. وهو يحكي لنا قصة الرواد القطريين الأوائل الذين عملوا بلا كلل في هذا المجال سعياً لتحويل قطر إلى مجتمع حديث.
هو نفس موقع سوق الدوحة التجاري القديم الذي يعود إلى قرنٍ من الزمان على ضفاف وادي مشيرب يجسّد السوق حقبة قديمة بينما يظل مركزاً للنشاط، حيث تُجسد الأزقة المتعرجة لسوق واقف مشهداً ناطقاً بالحياة التقليدية في الشارع، فهو يجذب الباحثين عن البهارات والعطور وآلات الموسيقى والمفروشات والملابس المتميزة والمفروشات التراثية والتوابل والأعشاب، كما يحتوي على سوق للذهب والعطور والطيور، فهو وجهة رائعة للكثيرين على اختلاف اهتماماتهم وأذواقهم.
أكبر مدينة مستدامة في قطر تعتمد مفاهيم طموحة ورائدة، حيث تتجاوز لوسيل المفهوم التقليدي للمدينة الحديثة بتضمينها الأفكار المبتكرة التي تأخذ بمبادئ الاستدامة في صلب المخطط الرئيسي للمدينة، وتعدّ لوسيل نموذجاً لمدينة المستقبل.
وقد تم بناء مدينة لوسيل وفقاً لمعايير عالمية وهي رؤية مصممة من أربعة زوايا: تحسين الحياة، وإلهام الأمة، والارتقاء بالمدينة، وتحويل المناظر الطبيعية، وهي منصة بلا حدود تستعمل الابتكار والإبداع لدعم الناس والأفكار وفرص النمو، وتضم المدينة منطقة المارينا وهي المحور الحيوي للمدينة ومنطقة داون تاون لوسيل.
وتعد المدينة نموذجاً لتجارب الحياة العصرية المتكاملة والفريدة من نوعها ودرب لوسيل، ويعدّ وجهة حيوية متنوعة وفريدة من نوعها للتسوق والعمل والسكن، حيث تبرز تجربة داون تاون لوسيل المميزة وجزيرة المها تتضمن الجزيرة سلسلة من المطاعم الفاخرة ضمن العلامات العالمية، ومنطقة لوسيل ونتروندر لاند ويضم 50 لعبة ووجهة ترفيهية، وجزيرة قطيفان الشمالية، وهي أول جزيرة ترفيهية في دولة قطر، تعتبر جزيرة قطيفان الشمالية من أبرز المشاركين في توفير أماكن إقامة مميزة لمشجعي كرة القدم، وذلك من خلال تجهيز مخيم فندقي يتآلف من 1800 خيمة عربية فاخرة التصميم ومجهزة وتقدم جميع الخدمات الفندقية.
يعتبر عاصمة رياضة التزلج الشراعي الذي يضم مرافق وخدمات عالمية المستوى للتزلج الشراعي ومدربين خبراء ومعدات متطورة في فويرط، وهو يوفر أفضل الظروف والأجواء الملائمة للتزلج الشراعي على وجه الأرض، وذلك بفضل مزيج فريد من الرياح المتسقة والرمال الناعمة والمياه الدافئة الصافية، وقد أصبح منتجع شاطئ فويرط عضواً ملتزماً في رياضة التزلج الشراعي عبر العالم ويتمتع بعلامة تجارية عالمية وارتباطات عالمية بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية التي أصبحت راعياً رسمياً للرابطة الدولية للرياضات الشراعية، يقع منتجع شاطئ فويرط في منطقة نائية لم يزرها معظم المتزلجين من قبل.
يهدف برنتان الدوحة وهو أكبر متجر حديث في المنطقة إلى تقديم خدمة خاصة وبناء خطوط تواصل شخصية مع الزوار، ويتم تنظيم كل ما يخص الضيوف والسياح لتجربة عالم لا محدود من الخدمات الحصرية والمميزة، ويضم متجر الزهور ومتجر تغليف الهدايا والخياطة والتعديلات والإصلاحات الداخلية وسبا الجمال والاسترخاء وآلة نقش لإضفاء الطابع الشخصي على زجاجات العطور والمجوهرات والساعات، بالاضافة إلى التسوق افتراضيًا وحجز القطع التي يصعب العثور عليها، وذلك بفضل جلسات الهولوغرام التفاعلية/ ثلاثية الأبعاد والتواصل المباشر بكل خصوصية في صالات كبار الشخصيات داخل المتجر.
إلى ذلك، ستشهد بطولة كأس العالم بقطر على مدى 29 يومًا 64 مباراة، على أن يسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر 2022 تزامنًا مع اليوم الوطني لقطر في ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ 80 ألف مشجّع يحضرون نهائي أكبر تجمع لكرة القدم في العالم.