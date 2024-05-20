خبير سياحي: 10 ملايين زائر للقرية العالمية بدبي في 2024.. والسعوديون في الصدارة

وأضاف أن المجموعة تضم أيضًا فندق ليجولاند الوحيد المستوحى من علامة ليجو على مستوى المنطقة، وفندق لابيتا، فضلًا عن أكبر مجسم لجمل من أضواء LED، المدرج على موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومتنزه ريال مدريد ورلد الذي تم الكشف عنه وإطلاقه حديثًا، وتزخر دبي باركس آند ريزورتس بأكثر من 100 من ألعاب الركوب والوجهات الترفيهية الفريدة من نوعها، كما تضم المحفظة منتزه ريال مدريد ورلد ويعتبر أول متنزه ترفيهي يحمل اسم ريال مدريد على مستوى العالم، ويضم أكثر من 40 من الوجهات الترفيهية.