خبير سياحي: 10 ملايين زائر للقرية العالمية بدبي في 2024.. والسعوديون في الصدارة
أكد نائب الرئيس للمبيعات في دبي القابضة للترفيه الخبير السياحي رامي مشيني أن المجموعة من أبرز الوجهات الترفيهية والمنصات الإعلامية الكبرى مثل دبي باركس آند ريزورتس، وهي أكبر مدينة ترفيهية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتضم متنزه موشنجيت دبي وحديقة ليغولاند دبي الترفيهية وحديقة ليجو لاند المائية.
وأضاف أن المجموعة تضم أيضًا فندق ليجولاند الوحيد المستوحى من علامة ليجو على مستوى المنطقة، وفندق لابيتا، فضلًا عن أكبر مجسم لجمل من أضواء LED، المدرج على موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومتنزه ريال مدريد ورلد الذي تم الكشف عنه وإطلاقه حديثًا، وتزخر دبي باركس آند ريزورتس بأكثر من 100 من ألعاب الركوب والوجهات الترفيهية الفريدة من نوعها، كما تضم المحفظة منتزه ريال مدريد ورلد ويعتبر أول متنزه ترفيهي يحمل اسم ريال مدريد على مستوى العالم، ويضم أكثر من 40 من الوجهات الترفيهية.
ولفت "مشيني" إلى أن قائمة الزوار تتعدد باختلاف الجنسيات التي تزورها فهناك جنسيات تتصدر ومنهم السعوديون لبعض الأماكن مثل موشنجيت دبي المستوحى من هوليوود على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم أشهر الاستوديوهات العالمية ومجموعة من أبرز الشخصيات والأفلام الكلاسيكية، بالإضافة إلى ريفرلاند دبي المتخصصة كوجهة المطاعم والمأكولات الشهيرة.
وبيّن "مشيني" أهمية حديقة ليغولاند دبي الترفيهية كمنطقة جذب وتجارب البناء في 6 مناطق بطابع ليجو للعائلات مع أطفالهم ممن يبلغون 2-12 عامًا ومعها حديقة ليغولاند دبي المائية ويضم فندق ليجولاند وفندق لابيتا.
وأشار إلى القرية العالمية التي تحتضن القرية العالمية وبها 27 جناحًا تضم أكثر من 200 من الثقافات المتنوعة والعروض الترفيهية، حيث تحتضن أكثر من 250 من المطاعم والأكشاك وعربات الطعام والمقاهي وأكثر من 195 من ألعاب الركوب وألعاب المهارات والوجهات الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة واستقبلت رقم قياسي جديد بلغ 10 ملايين زائر في الموسم الـ 28، والذي انتهى 8 مايو 2024.
وأبان أن باقي المحفظة تضم أيضًا الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب متنزه الطبيعة في الهواء الطلق وحديقة وايلد وادي المائية كأول حديقة مائية متكاملة على مستوى المنطقة في قلب دبي، و"ذا فيو" التي تقع في جزيرة النخلة.