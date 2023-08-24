وجهة عالمية لليخوت الفاخرة.. "نيوم" تُدخل "جي إل إس" على خط "سندالة"

وستدعم الشراكة مع "جي إل إس" لليخوت "رؤية نيوم في أن تصبح "سندالة" وجهة عالمية لليخوت، حيث يمكن الوصول إلى الجزيرة بحرًا خلال 17 ساعة فقط من البحر الأبيض المتوسط، ومع وجودها في "سندالة"، ستقدم الوكالة من خلال مكتبها الخاص في الجزيرة مجموعة من الخدمات ذات المستوى العالمي؛ لخلق تجربة راقية لملاك اليخوت من مختلف الجنسيات بما يضمن توفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لهم، بما في ذلك خدمات الرسو، والإمداد، والتزود بالوقود، والتخليص الجمركي، والنقل، وترتيبات السفر.