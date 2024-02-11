بريطاني يتخطّى 18 نقطة تفتيش ويسافر من لندن إلى نيويورك بلا وثائق أو تذكرة

نشرت وسائلُ الإعلام الإنجليزية عن شرطة لندن، أن بريطانيًّا يبلغ من العمر 46 عامًا أُلقِي القبض عليه بعد وصوله إلى المملكة المتحدة على متن رحلة جوية من نيويورك، ووجهت إليه تهمة الحصول على خدمات عن طريق الخداع والتواجد في الجو بشكل غير قانوني والصعود على متن طائرة دون إذن؛ وفقًا للإندبندنت.
وكان "كريغ ستورت" عَبَرَ سلسلة من نقاط التفتيش الأمنية ومراقبة الجوازات يبلغ عددها 18 نقطة دون إظهار أي وثائق في مطار "هيثرو" قبل ركوب رحلة الخطوط الجوية البريطانية قبل عيد الميلاد.
وكان تم إيقاف الرجل البالغ من العمر 46 عامًا لدى وصوله إلى مطار جون كنيدي، وإعادته إلى المملكة المتحدة؛ حيث تمّ القبض عليه ووجهت إليه تهم الاحتيال والجرائم بموجب قانون أمن الطيران.
وتمكّن "ستورت" من الوصول إلى المطار في المبنى رقم 5 بمطار "هيثرو"، واستقلّ طائرة "بوينغ 787-10 دريملاينر"، "دون دفع ثمن التذكرة"؛ وفقًا للتهم.
وتظهر سجلات المحكمة أنه اعترف بالجرائم في محكمة الصلح في أوكسبريدج في غرب لندن؛ حيث كان من المقرّر أن يصدر الحكم عليه، ولكن صدرت مذكرة اعتقال بحقّه بعد فشله في المثول.
وقالت شرطة "سكوتلانديار" في بيان: "في 24 ديسمبر 2023، علمت الشرطة بانتهاك مزعوم للأمن في مطار هيثرو، وتمّ بعد ذلك اعتقال رجل ووجّهت إليه فيما بعد تهمة الاحتيال وجرائم قانون أمن الطيران.
وأضافت: "نحن نواصل العمل مع جميع شركائنا لمراجعة وتعزيز الإجراءات الأمنية القوية بالفعل المعمول بها، والتي تظلّ قيد المراجعة المستمرّة من قبل الشراكة الأمنية الأوسع".