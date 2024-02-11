بريطاني يتخطّى 18 نقطة تفتيش ويسافر من لندن إلى نيويورك بلا وثائق أو تذكرة

نشرت وسائلُ الإعلام الإنجليزية عن شرطة لندن، أن بريطانيًّا يبلغ من العمر 46 عامًا أُلقِي القبض عليه بعد وصوله إلى المملكة المتحدة على متن رحلة جوية من نيويورك، ووجهت إليه تهمة الحصول على خدمات عن طريق الخداع والتواجد في الجو بشكل غير قانوني والصعود على متن طائرة دون إذن؛ وفقًا للإندبندنت.