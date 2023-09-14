هل يشهد المتحف البريطاني فوز "جدة التاريخية" بأفضل منطقة للزيارة بالعالم ؟... منافسة قوية مع 37 مدينة عالمية .. شاهد التفاصيل

ظهرت مدينة جدة كإحدى المدن العالمية ضمن فئة “أفضل منطقة للزيارة – بقية العالم” من جائزة Wanderlust العالمية.
وقد بدأت هذه الجائزة العالمية منذ 22 عامًاً لتسليط الضوء على أفضل التجارب والوجهات في قطاع السفر بفئات متعددة تشمل الوجهات السياحية، ومنظمي الرحلات، وشركات الطيران وغيرها.
ويشكل هذا الترشيح لفتة مهمة من مجتمع السفر العالمي للمكانة التي وصلت لها مدينة جدة بصفتها وجهة تراثية عالمية تقدم لزوارها تجربة لا تنسى بالانغماس في تاريخها والاستمتاع بثقافتها.
وسيعلن الفائزون في شهر أكتوبر القادم من خلال الترحيب بأبرز قادة السفر والمتخصصين في الصناعة والكتاب والمشاهير في العالم سيتم ويقام حفل توزيع جوائز Wanderlust Reader Travel الثاني والعشرون في المتحف البريطاني.
وأوضح مدير عام وكالة إرشاد المسافر للسفر والسياحه بجدة عبدالله الغامدي أن جدة التاريخية تعتبر منطقة مميزة بتاريخها، وهي بوابة مدينة مكة المكرمة على مدار التاريخ وشهدت مرور حضارات مختلفة عبرالتاريخ ومن الأهمية أن ندعم التصويت الخاص بجائزة "الوندر لاست".