هل يشهد المتحف البريطاني فوز "جدة التاريخية" بأفضل منطقة للزيارة بالعالم ؟... منافسة قوية مع 37 مدينة عالمية .. شاهد التفاصيل

وقد بدأت هذه الجائزة العالمية منذ 22 عامًاً لتسليط الضوء على أفضل التجارب والوجهات في قطاع السفر بفئات متعددة تشمل الوجهات السياحية، ومنظمي الرحلات، وشركات الطيران وغيرها.