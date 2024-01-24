بـ 30 مرشدًا.. نادي الإرشاد السياحي بعسير يشارك في مهرجان "قمم الدولي للفنون"

أكد زكي العريفي رئيس نادي الإرشاد السياحي بعسير أن مشاركة النادي في مهرجان "قمم الدولي للفنون" تعد من الأنشطة المهمة للأعضاء، في ظل تقديم العديد من الدعم الإرشادي في مسارات "السياحة التراثية - السياحة الطبيعية - السياحة الثقافية"، من خلال مواقع في جميع الفعاليات الثمانية في منطقة عسير.
وأكد "العريفي" أهمية تفعيل دور المرشدين السياحيين في مثل هذه الفعاليات، وهي من استراتيجية النادي لزيادة فرص تمكين المرشدين السياحيين للقيام بدورهم وواجبهم المهني في التعريف بالمنطقة وما تكتنزه من ثروات سياحية متنوعة.
وقال: يشارك في برنامج الرحلات السياحية في مهرجان قمم الدولي للفنون الجبلية أكثر من 30 مرشدًا ومرشدةً من منطقة عسير، وهم على قدر عالٍ من الكفاءة للقيام بدورهم كمرشدين يستشعرون قيمة وأهمية ما يقدمونه من خدمات لزوار المنطقة بمسؤولية تليق بتطلعات القيادة الرشيدة.
وقدّم شكره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على الجهود الكبيرة لتحقيق استدامة السياحة في المنطقة.
وأضاف "العريفي" أن نادي الإرشاد السياحي بمنطقة عسير شارك في جميع فعاليات مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية في نسخته الثالثة، وتنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية للعام الحالي 2024م بمشاركة 25 فرقة محلية وعربية وعالمية.