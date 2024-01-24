بـ 30 مرشدًا.. نادي الإرشاد السياحي بعسير يشارك في مهرجان "قمم الدولي للفنون"

أكد زكي العريفي رئيس نادي الإرشاد السياحي بعسير أن مشاركة النادي في مهرجان "قمم الدولي للفنون" تعد من الأنشطة المهمة للأعضاء، في ظل تقديم العديد من الدعم الإرشادي في مسارات "السياحة التراثية - السياحة الطبيعية - السياحة الثقافية"، من خلال مواقع في جميع الفعاليات الثمانية في منطقة عسير.