مصر.. غرق 31 سائحًا في البحر الأحمر ولا ضحايا سعوديون
كشف عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في مصر (700 كم شرق القاهرة) عن العثور على بعض الناجين من حادث غرق المركب السياحي؛ مؤكدًا استمرار عمليات البحث المكثفة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة
وأوضح المحافظ أن طائرة البحث والإنقاذ تمكنت من نقل بعض الناجين بواسطة الطائرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة؛ بينما تم تأمين باقي الناجين في الموقع إلى حين وصول الفرقاطة الخاصة بالإنقاذ التي تتحرك لنقلهم إلى المشفى
وأشار حنفي إلى أن المحافظة تتابع عن كثب سير العمليات على مدار الساعة، مع استمرار الطائرة والوحدات البحرية في البحث عن المفقودين، كما أكد أن سلامة الجميع تأتي في مقدمة الأولويات، مثمنًا جهود جميع الفِرَق المشاركة في عمليات الإنقاذ.
وقد أُعلن صباح اليوم الاثنين ٢٥ نوفمبر في مدينة مرسى علم، عن غرق مركب سياحي يحمل 45 شخصًا بأحد مناطق الشعاب المرجانية على البحر الأحمر خلال رحلة غوص وسفاري.
وقد تَلَقّت غرفة العمليات بالمحافظة بلاغًا يفيد بوجود استغاثة من أحد أفراد المركب السياحي الذي كان في رحلة غطس انطلقت أمس الأحد وكان من المقرر أن تستمر أسبوعًا في البحر، وكان يُقل 31 من السياح الأجانب ليس بينهم سعوديون، بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فردًا
وتم العثور على بعض الناجين في منطقة الغدير بوادي الجمال، مع استمرار عمليات البحث المكثفة بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تمكنت طائرة الإنقاذ من نقل بعض الناجين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.