مصر.. غرق 31 سائحًا في البحر الأحمر ولا ضحايا سعوديون

وقد تَلَقّت غرفة العمليات بالمحافظة بلاغًا يفيد بوجود استغاثة من أحد أفراد المركب السياحي الذي كان في رحلة غطس انطلقت أمس الأحد وكان من المقرر أن تستمر أسبوعًا في البحر، وكان يُقل 31 من السياح الأجانب ليس بينهم سعوديون، بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فردًا