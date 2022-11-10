"النعيمي": قطر استقبلت 340 ألف سعودي في 10 شهور.. وهذا ما سيحدث بعد كأس العالم

مشيرة إلى البيانات الصادرة عن قطر للسياحة التى أظهرت أن الزوار القادمين من السعودية يميلون إلى معالم الجذب التي تجمع بين تجارب عديدة في آنٍ واحد، حيث التسوق والطعام والأجواء الثقافية كل في مكان واحد.

وهذا التوازن بالفعل نجده في وجهات قطر السياحية التي تجمع بين الأصالة والحداثة، ولديها شعبية كبيرة لدى الأشقاء من المملكة كسوق واقف والحي الثقافي كتارا ومشيرب قلب الدوحة، وغيرها من الوجهات السياحية الجديدة.