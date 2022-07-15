منتجع "ذا دولدر غراند" في زيورخ يستقطب السياح السعوديين

صمَّم منتجع ذا دولدر غراند باقات طبية عدة للضيوف، مثل عرض شد بشرة الوجه والجسم الذي يشمل إقامة لمدة أربع ليال في غرفة سوبيريور مزدوجة مع فطور، ورصيد لكل غرفة بقيمة 120 فرنكًا سويسريًّا لاستخدامه في السبا، إضافة إلى حق دخول غير المحدود إلى مرافق السبا وصفوف اللياقة البدنية. كما يتألف هذا العرض من خيارين لعلاج البشرة، بحسب حاجة كل ضيف ومتطلباته؛ إذ يمكن اختيار علاج شد البشرة، والحد من التجاعيد عبر بلازما الدم الذاتي، أو باستخدام تقنية الترددات الراديوية أو الموجات فوق الصوتية، أو يمكن اختيار معالجة ندوب حب الشباب، واضطرابات التصبغ، والتجاعيد ولون البشرة غير المتجانس، أو شد البشرة وتنعيمها لمعالجة السيلوليت. ويستضيف العرض شخصًا مرافقًا للضيف مجانًا على أساس الإقامة والفطور؛ إذ سيهتم منتجع ذا دولدر غراند بكل خدمات النقل اللازمة من المنتجع إلى العيادة، والعكس.